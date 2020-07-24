У Києві сталася пожежа біля книжкового ринку "Петрівка", який хочуть знести

Горить книжковий ринок "Петрівка" у Києві, де біля метро нещодавно знаходили вибухонебезпечні предмети. Про це повідомляє Facebook dtp.kiev.ua з посиланням на очевидців.

"Київ. Горить Почайна, Петрівка. Ринок. Спуск в метро прямо з під'їзду?", - йдеться в повідомленні.

Там же є фотографія пожежі - з боку торговельних павільйонів валить густий чорний дим.

Пожежа біля ринку "Петрівка"

"Ну, природно, таку територію будуть вичавлювати під ТЦ", Книжковий горить? його якраз зібралися зносити під ТРЦ", - пишуть коментатори.

Мова йде про повідомлення в ЗМІ та соціальних мережах, в яких була інформація про плани знести книжковий ринок і побудувати ТРЦ на його місці. А самих підприємців переселити в район ангарів біля станції метро "Лісова". Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що будівництво ТРЦ біля метро "Почайна" поки не планується.

Як повідомляли Українські Новини, ввечері, 21 липня, у Києві сталася пожежа. На вулиці Стеценка, 75, яка пролягає у Шевченківському, Святошинському, і в Подільському районах, загорівся житловий будинок у ЖК "Співоче".

У Києві 24 липня в районі Троєщини на вулиці Закревського, 77 сталася ще одна пожежа.Там загинула жінка.