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  • У київській багатоповерхівці спалахнула пожежа. У квартирі заживо згоріла жінка
24 липня 2020, пʼятниця, 13:02 11
Події 2020-07-24T14:00:02+03:00
Українські Новини
У київській багатоповерхівці спалахнула пожежа. У квартирі заживо згоріла жінка

У київській багатоповерхівці спалахнула пожежа. У квартирі заживо згоріла жінка

Елизавета Кесельман
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Сьогодні, у Києві, в районі Троєщини на вулиці Закревського, 77 сталася ще один пожежа після того, як 9 липня, на цій же вулиці горіла квартира. В загорілася квартирі заживо згоріла жінка. Про це "РБК Україна" повідомили в ДСНС.

У коментарі журналістам вказали, що в результаті пожежі загинула 77-річна жінка. Вона згоріла живцем.

"На Закревського, 77 сталася пожежа на восьмому поверсі. Там була літня жінка. На місце події були направлені рятувальники, одразу було поставлено сходи щоб її врятувати. Пожежники намагалися вмовити її залізти на драбину, але вона не хотіла, перебувала в неадекватному і шоковому стані, відштовхувала рятувальника", — розповіли в ДСНС.

 

Наразі триває ліквідація пожежі. В квартирі знайдено дуже багато сміття. Рятувальники поки не повідомляють, чи був в квартирі під час пожежі ще хтось.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок ввечері, 21 липня, в Києві сталася пожежа. На вулиці Стеценка, 75, яка пролягає у Шевченківському, Святошинському, і в Подільському районах, загорівся житловий будинок у ЖК "Співоче".

 

 

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