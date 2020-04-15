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15 квітня 2020, середа, 10:54 12
Політика 2020-04-15T13:15:04+03:00
Українські Новини
"Слуги народу" хочуть саджати у в'язницю за заклики до приниження ЛГБТ

"Слуги народу" хочуть саджати у в'язницю за заклики до приниження ЛГБТ

Ярина Вацяк
ЛГБТ, ЛГБТ-спільнота, Слуга народу, Ольга Василевська-Смаглюк
Марш рівності
Марш рівності

Депутат Верховної Ради Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу") пропонує парламенту ввести штраф до 17 тис. гривень або позбавлення волі до 8 років за публічні заклики до насильницьких дій, переслідування і приниження гідності осіб за ознакою сексуальної орієнтації в той час, як тільки 14% українців вважають, що суспільство має прийняти гомосексуальність.

Про це йдеться в законопроєкті №3316, зареєстрованому в Раді 9 квітня, передають Українські Новини.

Законопроєктом пропонується доповнити ст. 67 Кримінального кодексу прирівняти вчинення злочину на ґрунті нетерпимості до сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності особистості до обтяжуючої обставинам.

Також документом пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 161(1), якою пропонується за публічні заклики до ворожнечі та нетерпимості, насильницьких дій, переслідуванню чи приниження гідності осіб або груп осіб, або пошкодження чи знищення їх майна за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності карати штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3,4 тис. гривень до 8,5 тис. гривень) або обмеженням свободи на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Ті ж дії, вчинені посадовою (службовою) особою будуть каратися штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8,5 тис. до 17 тис. гривень) або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Перелічені вище дії, вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, пропонується карати позбавленням волі на термін від 5 до 8 років.

Крім цього, законопроект передбачає доповнення ст. 115, 121, 122, 126, 127, 129, 293, і 294 Кримінального кодексу таким мотивом вчинення відповідних злочинів, як нетерпимість до сексуальної орієнтації особи (групи осіб) або його гендерної ідентичності.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський порадив ультраправому залишити в спокої ЛГБТ-співтовариство.

Тим часом, наймасштабніший ЛГБТ-марш в Україні пройде в кінці червня.

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