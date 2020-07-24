Поліція перевіряє всі версії смерті активіста Кучапіна, – Геращенко

Поліція перевіряє всі версії смерті активіста Олексія Кучапина, який допомагав бездомним. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Провадження зареєстровано за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Провадження саме за цією статтею реєструється завжди, коли знаходять тіло людини, і якщо є підозра, що смерть настала за якихось негативних обставин. Однак при огляді місця загибелі Олексія Кучапина фактів, які б вказали на насильницький характер смерті, виявлено не було. Але правоохоронці ретельно перевірять всі можливі версії його загибелі", – заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами заступника міністра, при огляді квартири правоохоронці, крім документів і особистих речей померлого, вилучили 11 таблеток білого кольору, а на столі виявили передсмертну записку.

"Всі речові докази направлені на проведення відповідних експертиз, зокрема, гістологічної, хімічної, фармакологічної, графологічної та психологічної. Оглянувши квартиру, поліцейські встановили, що обстановка всередині не була порушена, двері без пошкоджень", - сказав Геращенко.

Директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко додав, що правоохоронці знайшли свідка, з якими спілкувався загиблий перед смертю. Свідок надав важливі свідчення для слідства.

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня Кучапін був знайдений мертвим у квартирі в Києві. На місці смерті Кучапіна поліція знайшла таблетки і записку.

Поліція почала розслідувати можливе вбивство активіста Кучапіна.