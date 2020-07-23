На місці смерті активіста Кучапіна знайшли таблетки і записку: подробиці

На місці смерті активіста Олексія Кучапіна, тіло якого виявили в орендованій квартирі, поліція знайшла таблетки і записку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Судово-медичний експерт оглянув тіло померлого і зовнішніх ознак насильницької смерті не виявив. При огляді квартири правоохоронці, крім документів і особистих речей померлого, вилучили 11 таблеток білого кольору, а на столі виявили записку", - йдеться в ньому.

Про зникнення 39-річного Кучапіна 19 липня повідомила його дружина.

Жінка розповіла, що її чоловік 16 липня поїхав на машині в Дніпро і з тих пір на зв'язок не виходив.

В рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу, поліційні почали першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження зниклого.

21 липня його тіло в орендованій квартирі у Дніпровському районі столиці виявили поліцейські, які прибули на виклик.

На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії: оглянули приміщення, тіло чоловіка, поспілкувалися зі свідками.

Встановлено, що цю квартиру померлий орендував 15 липня.

Власник попередив, що на днях прийде майстер, щоб встановити кондиціонер.

Проте, як з'ясувалося, потім орендар на зв'язок не виходив і двері не відчиняв.

Після цього власник намагався потрапити в квартиру, однак з внутрішньої сторони дверей були вставлені ключі.

Оглянувши квартиру, поліцейські встановили, що обстановка всередині не була порушена, двері були без пошкоджень.

До того ж, власник перевірив своє майно і повідомив, що з квартири нічого не зникло.

Також правоохоронці знайшли свідка, з якими спілкувався загиблий перед смертю.

Свідок надав важливі свідчення для слідства.

"Додатково зазначаємо за повідомленнями в ЗМІ про запятнанном дивані, який винесли з місця події: за попередніми висновками експертів, плями на меблях з'явилися в результаті природного процесу розкладання людського тіла, адже чоловік пролежав мертвим у приміщенні не менше 5 доби при температурі близько 25 градусів...", - йдеться в ньому.

Знімки закривавленого дивана опублікував на своїй сторінці священик Української православної церкви Московського Патріархату Захарій Керстюк. Також друг і соратник Кучапина розповів, що закривавлений диван знайшли волонтери.

Перед тим, як дозволити власнику зайти в квартиру, експерти відібрали необхідні біологічні матеріали для проведення експертних досліджень.

Всі речові докази направлені на проведення відповідних експертиз, серед яких почеркознавча і психологічна.

Тим часом, волонтерський паблік Suka Zhizn, який також займається допомогою бездомним, опублікував історію знайомства з Олексієм. З посади стало відомо, що за 5 днів до поїздки в Дніпро у Кучапіна народилася дочка.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, 16 липня, керівник громадської організації "Будинок Милосердя" 40-річний Олексій Кучапин пропав без вісті по дорозі в Дніпро.