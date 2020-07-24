На вихідних в Україну повернуться зливи з грозами. Прогноз погоди на 25 липня

За прогнозом погоди на 25 липня в Києві вночі без опадів, у другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза, мінлива хмарність, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+28 градусів, вночі +15...+17 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірні короткочасні дощі, на Закарпатті місцями сильні дощі, грози, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +22...+29 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень помірні короткочасні дощі, місцями сильні дощі, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями сильні дощі, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Житомирській області місцями короткочасний дощ, у Київській області в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, у Чернігівській і Сумській областях +8...+14 градусів, вдень +22...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Вінницькій області місцями короткочасний дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+31 градус.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +26...+32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Ялті без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +28...+30 градусів.

24 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні.