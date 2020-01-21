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21 січня 2020, вівторок, 18:59 5
Суспільство 2020-01-21T19:19:16+02:00
Українські Новини
У Лук'янівському СІЗО змінився наглядач - замість "Аліка" став "Кирюха"

У Лук'янівському СІЗО змінився наглядач - замість "Аліка" став "Кирюха"

Ольга Фандорина
Лук'янівське СІЗО

В Лук'янівському слідчому ізоляторі Києва сталася зміна "тіньового" господаря - колишній "смотрящий" по СІЗО Хусанолин Альберт Раїсович по кличці "Алік" вийшов на свободу більше тижня тому. Авторитет вийшов за рішенням суду. Про це повідомляє "Страна".

В результаті відходу "Аліка", "пост" наглядача від злодіїв в законі у Лук'янівці зайняв колишній підлеглий "Аліка" - авторитет на прізвисько "Кирюха". До виходу "Аліка" на волю, в кримінальній ієрархії Лук'янівського СІЗО "Кирюха" займав пост "наглядача" по блоку камер довічно-ув'язнених. Як колишній "смотрящий" - "Алік", так і нинішній - "Кирюха", орієнтуються на українського злодія в законі Андрія Недзельського по кличці "Тиждень".

Втім, за інформацією "Страна" в кримінальних колах, новопризначений смотрящий по Лук'янівці поки зайняв цей "пост" з застереженням "тимчасово-виконуючий обов'язки".

"Скоро в Лук'янівське СІЗО може бути поставлений інший дивиться. Поки по цій темі йдуть переговори між злодіями в законі, але вирішальне слово за призначенням буде за злодієм Лерой Сумським (Сергієм Лисенком - Ред.), який контролює практично всі тюрми України", - розповіло джерело Країни в кримінальних колах.

Варто відзначити, що призначення нового "наглядача" за Лук'янівським СІЗО може принести тому, хто його буде контролювати досить великі дивіденди. Справа в тому, що будь-який слідчий ізолятор України приносить в общак сотні тисяч гривень прибутку щомісяця. Доходи загальної злодійської каси складаються з відрахувань від азартних ігор, торгівлі наркотиками в СІЗО, шахрайських телефонних "розлучень", а також "добровільно-примусових" грошових перерахувань заможних ув'язнених.

Лук'янівське СІЗО вважається серед інших подібних установ найжирнішим - тут під слідством знаходяться досить заможні люди. За приблизними підрахунками, Лук'янівське СІЗО приносить смотрящим від півмільйона до 700 тисяч гривень щомісяця.

І це не рахуючи пожертвувань від заможних в'язнів. Наприклад, колишній глава ГФСУ Роман Насиров в 2017 році негласно перерахував в общак Лук'янівки 50 тисяч доларів.

Як повідомляли Українські Новини, в Київському СІЗО сплять по черзі і закривають вибиті вікна ковдрами.

Міністерство юстиції має намір закривати в'язниці з-за недофінансування, а також дозволити роботу приватних слідчих ізоляторів (СІЗО).

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