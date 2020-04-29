Порушення карантину в Київському СІЗО почав розслідувати Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб, які були виявлені уповноваженим Верховної Ради з прав людини при моніторинговому візиті в Київський слідчий ізолятор (СІЗО).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

Справу відкрито за ст. 325 Кримінального кодексу.

Омбудсмен звернулася в Офіс генпрокурора і вказала на можливі порушення карантинних заходів, які можуть викликати загрозу розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Київському СІЗО.

В установі утримується понад 2,4 тис. ув'язнених і щодня працює понад 420 осіб персоналу, отже, поширення інфекції в умовах ізоляції може мати тяжкі наслідки.

зокрема, адміністрація установи не забезпечила засобами індивідуального захисту ув'язнених, направляються в суди або на проведення слідчих дій та необхідну їх ізоляцію після повернення.

З моменту введення в пенітенціарній системі карантину з Київського слідчого ізолятора в суди були доставлені 1 648 осіб.

Крім того, медична частина СІЗО виявилася непідготовленою до роботи в умовах карантину, персонал СІЗО і медичні працівники не використовують засоби індивідуального захисту.

Порушується порядок дезінфекції одягу та взуття, а також правила прийому посилок, бандеролей і передач для утримуваних осіб.

Офіс генпрокурора підкреслює необхідність дотримання всіх передбачених і затверджених заходів, спрямованих на попередження поширення COVID-19 у місцях несвободи.

Як повідомляли "Українські Новини", у Чернівецькому СІЗО ув'язнені порізали себе тому то туди привезли хворого з COVID-19.

Кабінет Міністрів підтримав експеримент по введенню платної послуги з надання поліпшених побутових умов і харчування особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.