ДБР розслідує можливе втручання Порошенка в діяльність голови Апеляційного суду Києва

Державне бюро розслідувань розслідує можливе втручання колишнього Президента Петра Порошенка, якому суд відмовився розглядати запобіжний захід,

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Справа розслідується за фактом можливого втручання Порошенко, чиновників Адміністрації Президента, голови Вищої ради юстиції в діяльність голови Апеляційного суду з метою добитися винесення неправосудного рішення, вчинене з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб, по 2 ч. ст. 28 ч. 2 ст. 376 Кримінального кодексу.

14 липня Печерський районний суд продовжив строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 15 січня 2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що підозру колишньому президенту Порошенку було складено та повідомлено про неї відповідно до чинного законодавства.

Тим часом строк досудового розслідування кримінального провадження проти колишнього президента Петра Порошенка Печерський районний суд Києва продовжив до 10 жовтня за підозрою в підбурюванні до незаконного призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.