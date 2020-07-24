підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 липня 2020, пʼятниця, 13:12 8
Суспільство 2020-07-24T14:00:02+03:00
Українські Новини
За тиждень у Києві склали 101 протокол за порушення карантину кафе і магазинами

За тиждень у Києві склали 101 протокол за порушення карантину кафе і магазинами

Анна Рудык
Карантин, Київ, Коронавірус, коронавірус в Києві, Порушення карантину
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

Тоді як захворюваність на коронавірус у столиці зростає, поліція склала 101 протокол за порушення правил карантину закладами в Києві. Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"За минулий тиждень представники Держспоживслужби, муніципальної охорони спільно з поліцією перевірили понад 460 ресторанів, кафе, магазинів і ринків, склали 101 протокол про порушення. Це менше, ніж за минулий тиждень, тобто більшість закладів намагаються все-таки дотримуватися правил, і це відповідальне ставлення до безпеки клієнтів", — сказав він.

Кличко підкреслив, що ті заклади, які нехтують регламентами роботи, поліція закриває.

Як повідомляли Українські Новини, літнім майданчикам кафе і ресторанів скасували сплату пайового внеску.

Також у липні Верховна Рада зменшила плату за оренду (найм) майна, що не використовується в повному обсязі, для наймачів установ культури на період обмежень з 11 травня, пов'язаних з карантином.

Більше новин про: Карантин Київ Коронавірус коронавірус в Києві Порушення карантину

У київській багатоповерхівці спалахнула пожежа. У ...
Після одноденного падіння захворюваність на корона...
Після різкого зростання захворюваність на коронаві...
Україна на карантині 135-й день. Які нововведення ...
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус у Києві знову зросла
Сьогодні розпочалася додаткова сесія ЗНО: терміни і коли оголосять результати
Новини
Ефективна державна молодіжна політика — єдиний спосіб залишити талановиту молодь в Україні, — Олександр Грощенко 13:51
Пандемія кардинально змінила всі галузі у світі, в тому числі і фармацевтику, - експерт 13:49
У червні Зеленський заробив 28 тисяч гривень 13:42 Документ
ДБР розслідує можливе втручання Порошенка в діяльність голови Апеляційного суду Києва 13:37
За тиждень у Києві склали 101 протокол за порушення карантину кафе і магазинами 13:12
більше новин
За I півріччя із незаконного обігу вилучено пального на 300 млн грн, – ДФС 14:37
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Інформація, коли саме отримав українське громадянство Андрій Пальчевський, засекречена Держміграції 16:00 Документ
Портовики мітингують під Мінінфраструктури, вимагаючи пояснень щодо двох російських буксирів в Чорноморському порту, - ЗМІ 16:51
більше новин
Чи варто купувати долари. Аналітики дали прогноз щодо курсу гривні до кінця року 06:00
Після різкого зростання захворюваність на коронавірус у Києві пішла на спад 11:32
Суд почав розгляд запобіжного заходу підозрюваному в захопленні заручників у Луцьку Кривошу 16:01
Інформація, коли саме отримав українське громадянство Андрій Пальчевський, засекречена Держміграції 16:00 Документ
Кабмін виділить з бюджету кошти на покриття 20% "зеленого тарифу" 16:04
більше новин
Україна розмістила єврооблігації на $2 млрд
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok