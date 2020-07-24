За тиждень у Києві склали 101 протокол за порушення карантину кафе і магазинами

Тоді як захворюваність на коронавірус у столиці зростає, поліція склала 101 протокол за порушення правил карантину закладами в Києві. Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"За минулий тиждень представники Держспоживслужби, муніципальної охорони спільно з поліцією перевірили понад 460 ресторанів, кафе, магазинів і ринків, склали 101 протокол про порушення. Це менше, ніж за минулий тиждень, тобто більшість закладів намагаються все-таки дотримуватися правил, і це відповідальне ставлення до безпеки клієнтів", — сказав він.

Кличко підкреслив, що ті заклади, які нехтують регламентами роботи, поліція закриває.

Як повідомляли Українські Новини, літнім майданчикам кафе і ресторанів скасували сплату пайового внеску.

Також у липні Верховна Рада зменшила плату за оренду (найм) майна, що не використовується в повному обсязі, для наймачів установ культури на період обмежень з 11 травня, пов'язаних з карантином.