підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 липня 2020, четвер, 23:17 9
Бізнес 2020-07-24T00:30:01+03:00
Українські Новини
Літнім майданчикам кафе і ресторанів скасували сплату пайового внеску

Літнім майданчикам кафе і ресторанів скасували сплату пайового внеску

Надежда Комендантова
Карантин, Кафе, пайові внески, літні майданчики
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

Київська міська рада скасувала сплату пайової участі для річних і сезонних майданчиків кафе і ресторанів до кінця 2020 року після того, як орендарів госпомещений звільнили від плати на період карантину.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні Київрада ухвалила рішення про скасування сплати пайової участі для річних і сезонних майданчиків кафе і ресторанів. А також - для бізнесу, який здійснює діяльність у засобах пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі. Вони будуть платити символічну 1 гривню", - написав він.

Згідно з повідомленням, для літніх майданчиків біля ресторанів і бізнесу, що здійснює діяльність у засобах пересувної торговельної мережі та об'єкти сезонної пересувної торговельної мережі, ця норма буде діяти до кінця жовтня.

Для сезонних майданчиків кафе і ресторанів буде діяти до кінця року.

"Якщо ж підприємці вже сплатили пайову участь до набрання чинності рішення Київради - ці кошти будуть зараховані як сплата пайової участі на наступний період (рік). Сьогодні складно всім. Кілька місяців заклади і підприємства не працювали. І зазнали величезних збитків. Ми маємо створити сприятливі умови для роботи бізнесу в столиці. Тому що малий і середній бізнес - це основа економіки міста. І, впевнений, спільними зусиллями і ефективним співробітництвом ми цю кризу подолаємо", - додав Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, у липні Верховна Рада зменшила плату за оренду (найм) майна, яке не використовується в повному обсязі, для наймачів установ культури на період обмежень з 11 травня, пов'язаних з карантином.

Також 30 березня Рада звільнила орендарів від плати за користування майном з моменту встановлення карантину Кабінетом Міністрів, 11 березня, до завершення карантину.

Більше новин про: Карантин Кафе пайові внески літні майданчики

Суд заарештував підозрюваного у захопленні заручників у Луцьку без права внести заставу
Головним тренером київського "Динамо" став екснаставник донецького "Шахтаря" Мірча Луческу
Новини
В Україні хочуть запровадити офіційний email для кожного жителя 23:51
Літнім майданчикам кафе і ресторанів скасували сплату пайового внеску 23:17
Плювок в очі уболівальникам: ультрас Динамо погрожують протестами через призначення Луческу 22:48
Обшуки СБУ Фото: ssu.gov.ua
Тероризували підприємців під виглядом СБУ: у Харкові викрили злочинне угруповання 22:17
Машину полтавського викрадача поліцейського знайшли: пошуки злочинця тривають 21:58
більше новин
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48
За I півріччя із незаконного обігу вилучено пального на 300 млн грн, – ДФС 14:37
Жванія заявив, що передавав через Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку Порошенка 12:17
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Інформація, коли саме отримав українське громадянство Андрій Пальчевський, засекречена Держміграції 16:00 Документ
більше новин
Після різкого зростання захворюваність на коронавірус у Києві пішла на спад 11:32
Суд почав розгляд запобіжного заходу підозрюваному в захопленні заручників у Луцьку Кривошу 16:01
Інформація, коли саме отримав українське громадянство Андрій Пальчевський, засекречена Держміграції 16:00 Документ
Активіста Кучапіна знайдено мертвим у квартирі в Києві 13:24
Кабмін виділить з бюджету кошти на покриття 20% "зеленого тарифу" 16:04
більше новин
Злочинець, що захопив поліцейського в заручники, відпустив його і зник у лісі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok