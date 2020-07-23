Літнім майданчикам кафе і ресторанів скасували сплату пайового внеску

Київська міська рада скасувала сплату пайової участі для річних і сезонних майданчиків кафе і ресторанів до кінця 2020 року після того, як орендарів госпомещений звільнили від плати на період карантину.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні Київрада ухвалила рішення про скасування сплати пайової участі для річних і сезонних майданчиків кафе і ресторанів. А також - для бізнесу, який здійснює діяльність у засобах пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі. Вони будуть платити символічну 1 гривню", - написав він.

Згідно з повідомленням, для літніх майданчиків біля ресторанів і бізнесу, що здійснює діяльність у засобах пересувної торговельної мережі та об'єкти сезонної пересувної торговельної мережі, ця норма буде діяти до кінця жовтня.

Для сезонних майданчиків кафе і ресторанів буде діяти до кінця року.

"Якщо ж підприємці вже сплатили пайову участь до набрання чинності рішення Київради - ці кошти будуть зараховані як сплата пайової участі на наступний період (рік). Сьогодні складно всім. Кілька місяців заклади і підприємства не працювали. І зазнали величезних збитків. Ми маємо створити сприятливі умови для роботи бізнесу в столиці. Тому що малий і середній бізнес - це основа економіки міста. І, впевнений, спільними зусиллями і ефективним співробітництвом ми цю кризу подолаємо", - додав Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, у липні Верховна Рада зменшила плату за оренду (найм) майна, яке не використовується в повному обсязі, для наймачів установ культури на період обмежень з 11 травня, пов'язаних з карантином.

Також 30 березня Рада звільнила орендарів від плати за користування майном з моменту встановлення карантину Кабінетом Міністрів, 11 березня, до завершення карантину.