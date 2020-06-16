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16 червня 2020, вівторок, 11:50 5
Фінанси 2020-06-16T12:45:02+03:00
Українські Новини
Установам культури на карантині дозволили менше платити за оренду

Установам культури на карантині дозволили менше платити за оренду

Кира Молчанова
Верховна Рада, Пандемія, Установи культури
Картина з чорнобривцями в музеї. Фото: facebook.com/Запорізький-обласний-художній-музей
Картина з чорнобривцями в музеї. Фото: facebook.com/Запорізький-обласний-художній-музей

Верховна Рада зменшила плату за оренду (найм) невикористаного в повному обсязі майна для наймачів установ культури на період обмежень з 11 травня, пов'язаних з карантином.

За ухвалення законопроєкту №3377 за основу проголосували 260 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Плата за користування нерухомим майном (його частиною) підлягає зменшенню (з-за карантинних обмежень) на вимогу наймача, який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна протягом усього часу.

Розмір плати за користування майном не може перевищувати сукупний (пропорційно до орендованої площі) обсяг витрат, які орендар здійснив або повинен здійснити за відповідний період для внесення плати за землю, сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та оплати вартості комунальних послуг.

Зазначені витрати покладаються на наймача в якості плати за користування майном за відповідний період пропорційною площі нерухомого майна, яку він наймає за договором, якщо договором не передбачено обов'язок наймача самостійно сплатити ці витрати повністю або частково.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Рада звільнила орендарів від плати за користування майном з моменту встановлення карантину Кабінетом Міністрів, 11 березня, до завершення карантину.

Торгово-розважальний центр Ocean Plaza у Києві вирішив скасувати нарахування орендної плати орендарям до кінця карантину.

В законі, спрямованому на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19), змінена норма про сплату оренди.

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