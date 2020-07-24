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24 июля 2020, пятница, 12:46 39
Общество 2020-07-24T13:00:01+03:00
Українські Новини
После однодневного падения заболеваемость коронавирусом в Киеве снова выросла

После однодневного падения заболеваемость коронавирусом в Киеве снова выросла

Анна Рудык
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, карантин в Украине, Коронавиурс в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 23 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 118 человек до 7 396, умерших - на 1 человека до 129.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"Еще у 118 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. На сегодня в столице уже 7 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Заболели 52 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 7 девочек в возрасте от 1 до 16 лет, 57 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет, а также 2 мальчика в возрасте 9 месяцев и 1 года.

В больницы за прошедшие сутки были госпитализированы 13 человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано в Дарницком районе - 27, Деснянском - 16, Святошинском, Соломенском и Шевченковском - по 12.

Выздоровели за минувшие сутки 121 человек.

Всего коронавирус преодолели 2 667 киевлян.

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Тем временем Харьковская область готова к смягчению карантина. Критериям ослабления не соответствуют 6 областей.

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