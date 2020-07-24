Проаналізувати минуле і не легковажити. Місячний гороскоп на сьогодні

Тоді як сьогодні три знака зодіаку зможуть успішно вирішити будь-які проблеми, в п'ятницю, 24 липня, розпочався п'ятий місячний день і зростання Місяця у знаку Терези. В цей день астрологи радять зосередитися на минулих подіях і рішеннях, проаналізувати їх, щоб знайти помилки і зрозуміти, як їх виправити. Це день стійкості та побудови планів на майбутнє. Легковажності в 5 місячний день не можна піддаватися, адже тільки чітко поставлені цілі принесуть успіх. Детальніше про те, що можна і не можна робити в п'ятницю, 24 липня, розкажуть Українські Новини.

У цей день слід відкрито виявляти емоції. Це допоможе очиститися від негативу.

Також п'ятий місячний день добре підходить для очищення організму. В цей день постарайтеся не вживати важку їжу, зосередившись на свіжих фруктах і овочах.

Вибираючи одяг і макіяж, зосередьтеся на поєднанні білого, рожевого і сірого кольорів. Також у цей день можна проводити косметичні засоби, спрямовані на живлення шкіри.

Крім того, в п'ятницю потрібно утримуватися від вживання алкоголю та тютюну. Натомість можна провести час за заняттям спортом на свіжому повітрі.