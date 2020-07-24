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  • Три знака зодіаку сьогодні успішно вирішать будь-які проблеми, — астролог
24 липня 2020, пʼятниця, 05:15 38
Lifestyle 2020-07-24T08:15:02+03:00
Українські Новини
Три знака зодіаку сьогодні успішно вирішать будь-які проблеми, — астролог

Три знака зодіаку сьогодні успішно вирішать будь-які проблеми, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на п'ятницю. Фото: pixabay
Гороскоп на п'ятницю. Фото: pixabay

Після того, як за гороскопом на четвер Близнюки, Скорпіони і Риби мали легко впоратися з перешкодами, в п'ятницю, 24 липня, гороскоп для Тельців, Стрільців і Водоліїв прогнозує вирішення будь-яких проблем. Детальніше про те, що зірки приготували представникам цих знаків зодіаку 24 липня, розкажуть Українські Новини.

Телець

Цей день принесе Тельцям багато позитивних емоцій. Це буде насичений подіями період, багато з поточних справ вдасться успішно завершити без особливої праці. П'ятниця також буде пов'язана з романтикою і любов'ю. Представників цього знаку зодіаку можуть очікувати важливі зустрічі, визнання в любові. В роботі проявіть стриманість і увагу до деталей.

Стрілець

У Стрільців день гарний для спільного ведення бізнесу або колективної роботи. Спільна праця буде більш успішною, ніж самостійна робота. В п'ятницю не вступайте в конфлікт з начальством або колегами. Тримайтеся подалі від заздрісників, в цей день вони можуть зашкодити Стрільцям. Увечері приділіть увагу здоров'ю.

Водолій

У п'ятницю Водолії будуть одними з тих щасливчиків, на чиєму боці будуть зірки. Цей день гарний для спілкування, придбань, різних поїздок. Можливо, представникам цього знаку доведеться вирішувати важливі питання, що стосуються роботи. Ймовірно, на плечі Водоліїв ляжуть додаткові обов'язки. Увечері більше відпочивайте в спокійній обстановці і набирайтеся сил для майбутніх звершень.

Як повідомляли Українські Новини, у небі над Рубіжним "зловили" яскраву комету Neowise.

Також 23 липня Китай вперше відправив місію на Марс.

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