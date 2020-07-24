підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Сотні активістів в Ізраїлі протестують проти Нетаньяху. Поліція розігнала акцію водометами
24 липня 2020, пʼятниця, 12:38 9
Світ 2020-07-24T14:00:02+03:00
Українські Новини
Сотні активістів в Ізраїлі протестують проти Нетаньяху. Поліція розігнала акцію водометами

Сотні активістів в Ізраїлі протестують проти Нетаньяху. Поліція розігнала акцію водометами

Елизавета Кесельман
Ізраїль, Біньямін Нетаньяху, Протести в Ізраїлі
В Ізраїлі поліція розганяє активістів водометами. Скріншот: Disclose.tv
В Ізраїлі поліція розганяє активістів водометами. Скріншот: Disclose.tv

В Ізраїлі, де продовжили заборону на в'їзд громадян інших країн до 1 вересня, сотні активістів вийшли на мітинги в Єрусалимі проти політики чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Поліція водометами розігнала акцію протесту. Затримали десятки людей. Про це повідомляє The Associated Press.

Як наголошується, 23 липня страйкарі пізно ввечері зібралися біля резиденції Нетаньяху з вимогами подати у відставку, звинувачуючи його в корупції і невдоволення реакцією влади на епідемію коронавірусу.

Акція проходила мирно, проте в якийсь момент поліція почала розганяти протестувальників водометами. За даними правоохоронців, це було зроблено, тому що мітингувальники вирішили йти далі по місту. Всього затримали близько 55 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, на початку місяця в Ізраїлі повернули посилений карантин через спалах коронавірусу – за добу було виявлено 1000 нових випадків.

Згодом влада вирішила ввести жорсткий карантин, оскільки в країні спостерігаються нові спалахи коронавірусу.

Більше новин про: Ізраїль Біньямін Нетаньяху Протести в Ізраїлі

Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус у Києві знову зросла
Сьогодні розпочалася додаткова сесія ЗНО: терміни і коли оголосять результати
Новини
Ефективна державна молодіжна політика — єдиний спосіб залишити талановиту молодь в Україні, — Олександр Грощенко 13:51
Пандемія кардинально змінила всі галузі у світі, в тому числі і фармацевтику, - експерт 13:49
У червні Зеленський заробив 28 тисяч гривень 13:42 Документ
ДБР розслідує можливе втручання Порошенка в діяльність голови Апеляційного суду Києва 13:37
За тиждень у Києві склали 101 протокол за порушення карантину кафе і магазинами 13:12
більше новин
За I півріччя із незаконного обігу вилучено пального на 300 млн грн, – ДФС 14:37
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Інформація, коли саме отримав українське громадянство Андрій Пальчевський, засекречена Держміграції 16:00 Документ
Портовики мітингують під Мінінфраструктури, вимагаючи пояснень щодо двох російських буксирів в Чорноморському порту, - ЗМІ 16:51
більше новин
Чи варто купувати долари. Аналітики дали прогноз щодо курсу гривні до кінця року 06:00
Після різкого зростання захворюваність на коронавірус у Києві пішла на спад 11:32
Суд почав розгляд запобіжного заходу підозрюваному в захопленні заручників у Луцьку Кривошу 16:01
Інформація, коли саме отримав українське громадянство Андрій Пальчевський, засекречена Держміграції 16:00 Документ
Кабмін виділить з бюджету кошти на покриття 20% "зеленого тарифу" 16:04
більше новин
Україна розмістила єврооблігації на $2 млрд
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok