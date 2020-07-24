Сотні активістів в Ізраїлі протестують проти Нетаньяху. Поліція розігнала акцію водометами

В Ізраїлі, де продовжили заборону на в'їзд громадян інших країн до 1 вересня, сотні активістів вийшли на мітинги в Єрусалимі проти політики чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Поліція водометами розігнала акцію протесту. Затримали десятки людей. Про це повідомляє The Associated Press.

Як наголошується, 23 липня страйкарі пізно ввечері зібралися біля резиденції Нетаньяху з вимогами подати у відставку, звинувачуючи його в корупції і невдоволення реакцією влади на епідемію коронавірусу.

Акція проходила мирно, проте в якийсь момент поліція почала розганяти протестувальників водометами. За даними правоохоронців, це було зроблено, тому що мітингувальники вирішили йти далі по місту. Всього затримали близько 55 осіб.

BREAKING - While #Israel is being hit by a second #COVID19 wave, thousands gather in #Jerusalem to protest against how the government is dealing with it. People siege #Netanyahu's residence. Clashes with the police reported and 6 detained.pic.twitter.com/jyrBH2xDdY — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 21, 2020

Як повідомляли Українські Новини, на початку місяця в Ізраїлі повернули посилений карантин через спалах коронавірусу – за добу було виявлено 1000 нових випадків.

Згодом влада вирішила ввести жорсткий карантин, оскільки в країні спостерігаються нові спалахи коронавірусу.