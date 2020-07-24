підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 липня 2020, пʼятниця, 11:27 11
Силові структури 2020-07-24T12:45:02+03:00
Українські Новини
Поліцейські продовжують шукати полтавського викрадача з допомогою авіації

Поліцейські продовжують шукати полтавського викрадача з допомогою авіації

Елена Новикова
Полтавська область, Спецоперація, Розшук зловмисників, Поліція
Автомобіль полтавського викрадача. Фото: Суспільне Полтава
Автомобіль полтавського викрадача. Фото: Суспільне Полтава

Станом на 9:00 24 липня правоохоронці все ще не затримали полтавця Романа Скрипника, який у четвер захопив поліцейського в заручники, а потім відпустив його і зник у лісосмузі.

Про це головний спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна повідомила в коментарі "Українській правді".

"Станом на зараз не затримали. Триває спецоперація. Залучено багато людей із різних підрозділів і відомств, залучена авіація, використовується спецтехніка, і кінологи з собаками, і Нацгвардія. Координує роботу штаб у складі поліції, СБУ і прокуратури. Сподіваємося, що результати скоро будуть", — сказала Ларіна.

З її слів, зловмисник втік через лісопосадку і зараз переховується на території, на якій чергуються лісопосадки і поля.

На питання про те, чи озброєний Скрипник і може становити небезпеку для людей, Ларіна відповісти не змогла, зазначивши, що така інформація у неї відсутня.

Проте Нацполіція у Facebook 23 липня повідомляла, що людина небезпечна і озброєна.

Як повідомляли Українські Новини, Скрипник, який взяв у заручники начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Полтавській області Віталія Шияна, був чотири рази судимий.

Раніше з'явилася інформація, що викрадач автомобіля погрожував поліцейським гранатою в Полтаві.

Більше новин про: Полтавська область Спецоперація Розшук зловмисників Поліція

Машину полтавського викрадача поліцейського знайшл...
Поліція шукає чоловіка, який у сварці смертельно т...
У Полтавській області підірвали автомобіль Укрпошт...
Оприлюднено відео з дрона поліцейських спецопераці...
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус у Києві знову зросла
Сьогодні розпочалася додаткова сесія ЗНО: терміни і коли оголосять результати
Новини
Ефективна державна молодіжна політика — єдиний спосіб залишити талановиту молодь в Україні, — Олександр Грощенко 13:51
Пандемія кардинально змінила всі галузі у світі, в тому числі і фармацевтику, - експерт 13:49
У червні Зеленський заробив 28 тисяч гривень 13:42 Документ
ДБР розслідує можливе втручання Порошенка в діяльність голови Апеляційного суду Києва 13:37
За тиждень у Києві склали 101 протокол за порушення карантину кафе і магазинами 13:12
більше новин
За I півріччя із незаконного обігу вилучено пального на 300 млн грн, – ДФС 14:37
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Інформація, коли саме отримав українське громадянство Андрій Пальчевський, засекречена Держміграції 16:00 Документ
Портовики мітингують під Мінінфраструктури, вимагаючи пояснень щодо двох російських буксирів в Чорноморському порту, - ЗМІ 16:51
більше новин
Чи варто купувати долари. Аналітики дали прогноз щодо курсу гривні до кінця року 06:00
Після різкого зростання захворюваність на коронавірус у Києві пішла на спад 11:32
Суд почав розгляд запобіжного заходу підозрюваному в захопленні заручників у Луцьку Кривошу 16:01
Інформація, коли саме отримав українське громадянство Андрій Пальчевський, засекречена Держміграції 16:00 Документ
Кабмін виділить з бюджету кошти на покриття 20% "зеленого тарифу" 16:04
більше новин
Україна розмістила єврооблігації на $2 млрд
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok