Поліцейські продовжують шукати полтавського викрадача з допомогою авіації

Станом на 9:00 24 липня правоохоронці все ще не затримали полтавця Романа Скрипника, який у четвер захопив поліцейського в заручники, а потім відпустив його і зник у лісосмузі.

Про це головний спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна повідомила в коментарі "Українській правді".

"Станом на зараз не затримали. Триває спецоперація. Залучено багато людей із різних підрозділів і відомств, залучена авіація, використовується спецтехніка, і кінологи з собаками, і Нацгвардія. Координує роботу штаб у складі поліції, СБУ і прокуратури. Сподіваємося, що результати скоро будуть", — сказала Ларіна.

З її слів, зловмисник втік через лісопосадку і зараз переховується на території, на якій чергуються лісопосадки і поля.

На питання про те, чи озброєний Скрипник і може становити небезпеку для людей, Ларіна відповісти не змогла, зазначивши, що така інформація у неї відсутня.

Проте Нацполіція у Facebook 23 липня повідомляла, що людина небезпечна і озброєна.

Як повідомляли Українські Новини, Скрипник, який взяв у заручники начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Полтавській області Віталія Шияна, був чотири рази судимий.