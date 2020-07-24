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24 липня 2020, пʼятниця, 11:26 6
Європа 2020-07-24T11:33:12+03:00
Українські Новини
Фінляндія відновила прикордонний контроль для європейських країн

Фінляндія відновила прикордонний контроль для європейських країн

Елизавета Кесельман
Фінляндія, Коронавірус, коронавірус в Європі, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу, обмеження пересування, правила перетину кордону
Європа. Фото: pixabay
Європа. Фото: pixabay

У Фінляндії, де відкривати кордони почали з середини квітня, влада ухвалила рішення повернути прикордонний контроль для туристів, які прибувають з Австрії, Швейцарії та Словенії. Починаючи з понеділка, 27 липня, для них передбачається 14-денна самоізоляція. Про це повідомляє видання Yle.

Як зазначається, рішення було прийнято у зв'язку з тим, що в цих країнах останнім часом погіршилась ситуація з коронавірусом.

Крім цих країн, прикордонний контроль введений для тих, хто прибуває з Швеції, Польщі, Чехії, Франції, Люксембургу, Великої Британії, Іспанії та Португалії.

Однак Фінляндія зняла обмеження на подорожі для 9 країн, що не входять в Шенген — Грузії, Японії, Південної Кореї, Китаю, Тунісу, Уругваю, Руанди, Таїланду та Нової Зеландії.

Критерій Фінляндії, за яким країни потрапляють в "зелений" список — менш ніж 8 нових заражень коронавірусом на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

Як повідомляли Українські Новини, Німеччина тестуватиме в аеропортах пасажирів з країн з високим рівнем захворювання COVID-19.

Тим часом, в Україні продовжили адаптивний карантин до 31 серпня.

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