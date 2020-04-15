Фінляндія зняла обмеження в'їзду і виїзду в регіоні Уусімаа

Фінляндія, де раніше завляли про підготовку чартерних рейсів в Україну для сезонних працівників, знімає обмеження в'їзду і виїзду, запроваджені через коронавіруса в єдиному регіоні, де вони були введені – Уусімаа. Про це передає видання Yle.

Це рішення оголосила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, яке вступило в силу сьогодні, 15 квітня, о 13:00.

Обмеження в'їзду-виїзду в Уусімаа ввели 28 березня. Там проживає близько 1,7 млн осіб і розташовані три з чотирьох найбільших міст Фінляндії. Раніше повідомлялося, що заборона буде діяти до 19 квітня.

Санна Марін зазначила, що конституційний комітет парламенту раніше заявляв, що обмеження в'їзду-виїзду повинні бути зняті, як тільки ситуація покращиться.

Ситуація в Уусімаа стабілізувалася і не сильно відрізняється від ситуації в інших частинах країни.

У той же час, прем'єр зазначила, що ситуація залишається серйозною і незважаючи на те, що юридичної заборони більше немає, краще уникати поїздок.

Якщо кількість нових хворих в регіоні знову почне різко рости - обмеження можуть відновити.

За станом на 14 березня, у Фінляндії було зареєстровано 3161 підтверджених хворих на коронавірус і 64 смерті від коронавірусу. У лікарнях перебувають 232 хворих, з них 75 - у відділеннях інтенсивної терапії.

Як повідомляли "Українські Новини", в Чехії мають намір знімати карантинні обмеження у 5 етапів.

Крім того, в США заявили про завершення плану щодо зняття карантинних заходів.