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25 липня 2020, субота, 11:00 18
Суспільство 2020-07-25T12:30:02+03:00
Українські Новини
Карантин продовжили. Що дозволено та заборонено в "кольорових" зонах

Карантин продовжили. Що дозволено та заборонено в "кольорових" зонах

Кира Молчанова
Карантин, Пандемія, Продовження карантину, Карантин в Україні, Пандемія коронавірусу, Адаптивний карантин
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця літа і ввів поняття різних карантинних зон, на які поділять Україну. Так в уряді хочуть уникнути піків захворювань і перевантаження системи охорони здоров'я.

Про це повідомляє МОЗ на своїй сторінці в Facebook.

"В залежності від епідеміологічної ситуації всі регіони будуть розділені на кілька зон: зелений, жовтий, помаранчевий і червоний за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19", — сказано в повідомленні.

Мається на увазі, що критерії для поділу на зони будуть незмінними. В залежності від того, багато чи мало хворих, в області будуть вирішувати, посилити карантин або навпаки послабити.

Детальніше з принципами епідеміологічної небезпеки і розподілу регіонів можна ознайомитися у інфографіці.

у зеленій зоні дозволено:

  • носити маску або респіратор в громадському транспорті;
  • проводити масові заходи;
  • відвідувати кіносеанси;
  • перевозити пасажирів у транспорті.

у жовтій зоні не можна:

  • відвідувати місця, де утримуються люди пенсійного віку або люди в кризових станах.

у помаранчевій зоні не можна:

  • працювати хостелам і турбазам;
  • працювати ресторанам вночі;
  • проводити планові госпіталізації в лікарнях;
  • відвідувати спортзали і установи культури;
  • приймати нові зміни в дитячих таборах.

у червоній зоні не можна:

  • працювати громадському транспорту;
  • відвідувати заклади освіти;
  • працювати ТРЦ.

Поділ на карантинні зони. Інфографіка МОЗПоділ на карантинні зони. Інфографіка МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський виступає проти продовження карантину в Україні більш ніж на місяць.

Міністерство охорони здоров'я розробило правила проведення футбольних матчів з присутністю вболівальників у період карантину.

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