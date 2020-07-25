Карантин продовжили. Що дозволено та заборонено в "кольорових" зонах

Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця літа і ввів поняття різних карантинних зон, на які поділять Україну. Так в уряді хочуть уникнути піків захворювань і перевантаження системи охорони здоров'я.

Про це повідомляє МОЗ на своїй сторінці в Facebook.

"В залежності від епідеміологічної ситуації всі регіони будуть розділені на кілька зон: зелений, жовтий, помаранчевий і червоний за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19", — сказано в повідомленні.

Мається на увазі, що критерії для поділу на зони будуть незмінними. В залежності від того, багато чи мало хворих, в області будуть вирішувати, посилити карантин або навпаки послабити.

Детальніше з принципами епідеміологічної небезпеки і розподілу регіонів можна ознайомитися у інфографіці.

у зеленій зоні дозволено:

носити маску або респіратор в громадському транспорті;

проводити масові заходи;

відвідувати кіносеанси;

перевозити пасажирів у транспорті.

у жовтій зоні не можна:

відвідувати місця, де утримуються люди пенсійного віку або люди в кризових станах.

у помаранчевій зоні не можна:

працювати хостелам і турбазам;

працювати ресторанам вночі;

проводити планові госпіталізації в лікарнях;

відвідувати спортзали і установи культури;

приймати нові зміни в дитячих таборах.

у червоній зоні не можна:

працювати громадському транспорту;

відвідувати заклади освіти;

працювати ТРЦ.

Поділ на карантинні зони. Інфографіка МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський виступає проти продовження карантину в Україні більш ніж на місяць.

Міністерство охорони здоров'я розробило правила проведення футбольних матчів з присутністю вболівальників у період карантину.