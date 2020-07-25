Карантин продовжили. Що дозволено та заборонено в "кольорових" зонах

Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця літа і ввів поняття різних карантинних зон, на які поділять Україну. Так в уряді хочуть уникнути піків захворювань і перевантаження системи охорони здоров'я. Про це повідомляє МОЗ на своїй сторінці в Facebook. "В залежності від епідеміологічної ситуації всі регіони будуть розділені на кілька зон: зелений, жовтий, помаранчевий і червоний за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19", — сказано в повідомленні. Мається на увазі, що критерії для поділу на зони будуть незмінними. В залежності від того, багато чи мало хворих, в області будуть вирішувати, посилити карантин або навпаки послабити. Детальніше з принципами епідеміологічної небезпеки і розподілу регіонів можна ознайомитися у інфографіці. у зеленій зоні дозволено: носити маску або респіратор в громадському транспорті; проводити масові заходи; відвідувати кіносеанси; перевозити пасажирів у транспорті. у жовтій зоні не можна: відвідувати місця, де утримуються люди пенсійного віку або люди в кризових станах. у помаранчевій зоні не можна: працювати хостелам і турбазам; працювати ресторанам вночі; проводити планові госпіталізації в лікарнях; відвідувати спортзали і установи культури; приймати нові зміни в дитячих таборах. у червоній зоні не можна: працювати громадському транспорту; відвідувати заклади освіти; працювати ТРЦ. Поділ на карантинні зони. Інфографіка МОЗ Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський виступає проти продовження карантину в Україні більш ніж на місяць. Міністерство охорони здоров'я розробило правила проведення футбольних матчів з присутністю вболівальників у період карантину.