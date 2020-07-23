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  • Плювок в очі уболівальникам: ультрас Динамо погрожують протестами через призначення Луческу
23 липня 2020, четвер, 22:48 7
Спорт 2020-07-24T00:30:01+03:00
Українські Новини
Плювок в очі уболівальникам: ультрас Динамо погрожують протестами через призначення Луческу

Плювок в очі уболівальникам: ультрас Динамо погрожують протестами через призначення Луческу

Надежда Комендантова
Футбол, Динамо, Луческу, Ультрас
Ультрас проти призначення Луческу. Фото: facebook.com/ukrultras
Ультрас проти призначення Луческу. Фото: facebook.com/ukrultras

Новину про призначення головним тренером київського футбольного клубу "Динамо" екс-наставника донецького "Шахтаря" Мірчі Луческу ультрас "Динамо" зустріли обуренням і анонсують акції протесту.

Про це сказано в заяві ультрас "біло-синіх" у соцмережах.

"Що ж, ми до останнього вірили, що це якийсь невдалий розіграш, але керівництво клубу втратило всі залишки здорового глузду, честі та гідності. Призначення 74-річного тренера, який неодноразово некоректно висловлювався на адресу Динамо - це плювок в очі всім уболівальникам Динамо, і Суркіси мають усвідомлювати, які наслідки це спричинить за собою", - написали представники клубу.

Водночас, вболівальники закликали працівників "Динамо" Київ на знак протесту написати заяви на звільнення.

Крім того, співтовариство ультрас заявило, що "акції протесту не змусять себе довго чекати".

Повідомлення Ультрас в соцмережі.Повідомлення Ультрас в соцмережі.

Як повідомляли Українські Новини, після поразки від "Колоса" з Ковалівки головного тренера київського "Дниамо" Михайличенка відправили у відставку.

У серпні минулого року футбольний клуб "Динамо" (Київ) призначив головним тренером Олексія Михайличенка.

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