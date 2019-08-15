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15 серпня 2019, четвер, 16:31 10
Суспільство 2019-08-15T17:00:02+03:00
Українські Новини
ФК "Динамо" призначив головним тренером Михайличенка

ФК "Динамо" призначив головним тренером Михайличенка

Олексій Михайличенко. Фото dynamo.kiev.ua
Олексій Михайличенко. Фото dynamo.kiev.ua

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) призначив головним тренером Олексія Михайличенка.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Динамо", передають Українські Новини.

До призначення Михайличенко працював в "Динамо" спортивним директором.

В його тренерський штаб увійде колишній футболіст "Динамо" Вадим Євтушенко, а про решту ассистентів головного тренера клуб має намір повідомити додатково.

У п'ятницю, 16 серпня, Михайличенко проведе перше тренування з командою.

Він очолював "Динамо" в 2002-2004 роках, тоді кияни двічі виграли чемпіонат України

Потім працював головним тренером молодіжної збірної України, вийшовши у фінал чемпіонату Європи, очолював національну збірну, яка поступилася в стикових матчах за вихід на Чемпіонат світу-збірною Греції.

З 2011 року Михайличенко знову працює в "Динамо" переважно на адміністративних посадах.

Входив в тренерський штаб Олега Блохіна, підміняючи його на посаді головного тренера під час хвороби.

З 2013 року - спортивний директор "Динамо".

Як футболіст виступав у "Динамо" в 1981-1990 роках, вигравши з командою Кубок кубків, а зі збірною СРСР - срібні медалі Чемпіонату Європи 1988 року, багаторазовий чемпіон СРСР.

Потім перейшов в генуезьку "Сампдорію", з якої в 1991 році виграв чемпіонат Італії, потім грав в "Рейнджерс" (Глазго), з яким неодноразово вигравав чемпіонат Шотландії.

Як повідомляли Українські Новини, 14 серпня "Динамо" оголосило про звільнення Олександра Хацкевича з посади головного тренера після вильоту з кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів від "Брюгге" (Брюссель).

В 2017 році головним тренером ФК "Динамо" Київ був призначений Олександр Миколайович Хацкевич. Контракт з білоруським фахівцем був розрахований на 2 роки.

13 серпня "Динамо" зіграло в нічию з бельгійським "Брюгге" у повторному матчі, тоді як в першому матчі поступилося з рахунком 0:1.

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