ФК "Динамо" призначив головним тренером Михайличенка

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) призначив головним тренером Олексія Михайличенка.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Динамо", передають Українські Новини.

До призначення Михайличенко працював в "Динамо" спортивним директором.

В його тренерський штаб увійде колишній футболіст "Динамо" Вадим Євтушенко, а про решту ассистентів головного тренера клуб має намір повідомити додатково.

У п'ятницю, 16 серпня, Михайличенко проведе перше тренування з командою.

Він очолював "Динамо" в 2002-2004 роках, тоді кияни двічі виграли чемпіонат України

Потім працював головним тренером молодіжної збірної України, вийшовши у фінал чемпіонату Європи, очолював національну збірну, яка поступилася в стикових матчах за вихід на Чемпіонат світу-збірною Греції.

З 2011 року Михайличенко знову працює в "Динамо" переважно на адміністративних посадах.

Входив в тренерський штаб Олега Блохіна, підміняючи його на посаді головного тренера під час хвороби.

З 2013 року - спортивний директор "Динамо".

Як футболіст виступав у "Динамо" в 1981-1990 роках, вигравши з командою Кубок кубків, а зі збірною СРСР - срібні медалі Чемпіонату Європи 1988 року, багаторазовий чемпіон СРСР.

Потім перейшов в генуезьку "Сампдорію", з якої в 1991 році виграв чемпіонат Італії, потім грав в "Рейнджерс" (Глазго), з яким неодноразово вигравав чемпіонат Шотландії.

Як повідомляли Українські Новини, 14 серпня "Динамо" оголосило про звільнення Олександра Хацкевича з посади головного тренера після вильоту з кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів від "Брюгге" (Брюссель).

В 2017 році головним тренером ФК "Динамо" Київ був призначений Олександр Миколайович Хацкевич. Контракт з білоруським фахівцем був розрахований на 2 роки.

13 серпня "Динамо" зіграло в нічию з бельгійським "Брюгге" у повторному матчі, тоді як в першому матчі поступилося з рахунком 0:1.