Українці в нічному небі фіксують комету NEOWISE: яскраві фото та коли спостерігати

Комета NEOWISE пережила "побачення" з Сонцем і стала об’єктом для спостережень на зоряному небі Землі. Її видима зоряна величина за різними оцінками станом на 5 липня була в межах приблизно +1,0 — +2,0, тобто доволі високою, щоб комету можна було побачити неозброєним оком. Але, на відміну від зір, що є точковими джерелами світла, світло комети розподіляється на певній площі, тому її яскравість є нижчою. Окрім цього, протягом першої декади липня вона перебуває в північно-східній частині неба, яку видно на світанку низько над обрієм. Тому знайти комету візуально складно — треба скористатися.

Наприкінці березня поточного року космічний телескоп "Ширококутний інфрачервоний оглядовий дослідник" (Wide-field Infrared Survey Explorer, WISE), який з 2013 р. виконує місію з пошуку астероїдів і комет, виявив нову комету — C/2020 F3. Інша її назва, яку часто використовують в засобах масової інформації, комета NEOWISE. 3 липня вона пройшла перигелій, тобто була на мінімальній відстані (44 млн км) від Сонця. Це в середньому приблизно на 14 мільйонів км ближче, ніж найменша відстань планети Меркурій до нашої зорі.

Про це йдеться в матеріалі видання " Наше небо ".

З 15 липня комету C/2020 F3 (NEOWISE) можна спостерігати на вечірньому небі. Її видима зоряна величина зменшиться, але шанси побачити комету в бінокль зростуть. Небо буде не таким яскравим, як у період її ранкової видимості.

Найближче до Землі комета NEOWISE буде 23 липня 2020 року, коли пройде повз неї на відстані приблизно 103 мільйони км.

Отже, комета C/2020 F3 (NEOWISE) не буде яскравим видовищем, але для "зоряного полювання" за допомогою бінокля є цілком придатним об’єктом. Звісно, вона може бути цікавою для астрофотографів. У них є шанс отримати цікаві світлини цієї комети, тим паче, що наступного разу вона повернеться до Сонця не раніше 8 876 року.

Як повідомляли Українські Новини, 4 липня можна було спостерігати унікальне явище – парад планет.

Також 2 липня над столицею Японії, Токіо, в небі вибухнув болід – рідкісне явище, зафіксоване лише на 800 знімках.