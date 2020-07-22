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  • Сьогодні комета Неовайз максимально наблизилася до Землі. Коли найкраще спостерігати космічне явище
22 липня 2020, середа, 06:36 5
Космос 2020-07-22T07:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні комета Неовайз максимально наблизилася до Землі. Коли найкраще спостерігати космічне явище

Сьогодні комета Неовайз максимально наблизилася до Землі. Коли найкраще спостерігати космічне явище

Кира Молчанова
Комета, комета C/2020 F3, комета NEOWISE
Комета NEOWISE. Фото: Katya Kulish
Комета NEOWISE. Фото: Katya Kulish

Над північно півкулею Землі, в тому числі і над Україною, продовжують спостерігати рідкісне астрономічне явище. Комета C/2020 F3, яку ще називають кометою NEOWISE, пролітає дуже близько до Землі і її можна побачити неозброєним оком. На максимально близьку відстань комета NEOWISE наблизиться 23 липня – саме тоді її найзручніше спостерігати. Українські Новини розповідають, як та коли найкраще спостерігати за кометою Неовайз.

Комента пролетить на відстані 103 млн кілометрів від Землі. У середніх широтах Північної півкулі побачити її можна після заходу і незадовго до світанку. Щоб її побачити, треба дивитися трохи вище горизонту за напрямом на північ, північний схід.

Наступного разу комета буде пролітати біля Землі лише через 6800 років.

Спостерігати її можна неозброєним оком. Але через бінокль або телескоп її можна буде розглянути детальніше.

Наближаючись до Сонця, у комети починає з'являтися хвіст – це залишки пилу і газу, які добре видно з Землі. 23 липня комета наблизиться до Землі на відстань, еквівалентну 400 відстаней до Місяця. У цей час її можна буде спостерігати всю ніч.

Зараз NEOWISE обігнула Сонце і тепер спрямовується на зовнішню Сонячну систему. 

Як повідомляли Українські Новини, у комети Neowise з'явився свій Twitter-акаунт. Там кожні кілька годин публікують оновлення про те, на якій відстані від Землі вона перебуває наразі, де пролітає і в бік якогось сузір'я потрібно дивитися.

Також раніше на небі можна було спостерігати унікальне явище – парад планет. Всі планети вишикувалися на одній стороні, які можна буде побачити неозброєним оком.

Також 2 липня над столицею Японії, Токіо, в небі вибухнув болід – рідкісне явище, зафіксоване лише на 800 знімках.

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