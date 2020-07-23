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23 липня 2020, четвер, 16:40 8
Суспільство 2020-07-23T22:00:06+03:00
Українські Новини
Болгарська авіакомпанія запускає рейси в Україну

Болгарська авіакомпанія запускає рейси в Україну

Валентин Дзюбенко
авіарейси, міжнародні авіарейси, Міжнародні авіаперельоти
Літак Voyage air. Фото: lowcostavia.com.ua
Літак Voyage air. Фото: lowcostavia.com.ua

Авіакомпанія Voyage air (Болгарія) має намір запустити рейси в Україну з Болгарії 24 липня слідом за угорською авіакомпанією Wizz Air, яка планує відкрити 14 нових рейсів з України в Італію.

Про це йдеться в повідомленні Державного підприємства обслуговування повітряного руху України ("Украерорух"), передають Українські Новини.

"У розкладі літніх польотів болгарської авіакомпанії Voyage air зазначено чотири українських аеропорти: Запоріжжя, Харків, Київ та Львів", - сказано в повідомленні.

На цю мить на офіційному сайті перевізника доступні лише 2 напрямки - з Варни до Києва та Львова.

Наголошується, що польоти в Київ будуть виконуватися щоп'ятниці до 18 вересня.

Розклад рейсів до Львова Voyage air ще не оприлюднив.

Як повідомляли Українські Новини, Болгарія відкрила кордони для України з 16 липня.

За станом на 21 липня, в "зеленій" зоні виявилися Болгарія, Словенія, Ірландія, Об'єднані Арабські Емірати, Пакистан, Коморські острови, Мальдіви, Камбоджа, Пуерто-Рико, Ямайка, Еквадор, Антигуа і Барбуда.

Як раніше повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, нині для українських туристів відкриті 39 країн.

Разом з тим авіакомпанія SkyUp нещодавно заявила, що старт польотів з України до 9 країн буде відкладений до 15 серпня.

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