СБУ викрила розкрадання 37 млн гривень під час реконструкції аеропорту "Бориспіль"

У той час, як офіс генпрокурора виявив масштабні розкрадання в пенітенціарних установах, Служба безпеки України задокументувала масштабне розкрадання державних коштів, виділених на реконструкцію міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє пресслужба відомства, передають Українські Новини.

"Оперативники спецслужби встановили, що менеджмент комерційної структури у 2017 став переможцем тендеру на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту", – йдеться в повідомленні.

Бізнесменів підозрюють у фальсифікації документів про обсяги виконаних робіт та використання суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, що дозволило перевести в готівку і привласнити майже 37 мільйонів гривень.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, співробітники СБУ проводять низку обшуків в офісах і за місцем проживання фігурантів виробництва.

Крім того, у приміщенні одного з фігурантів правоохоронці вилучили близько $60 тисяч і понад 1,5 мільйона гривень, законність походження яких не підтверджено.

Розкрадання коштів. Фото: Служба безпеки України

Зараз за всіма адресами проведення обшуків описується і вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 212 і ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Раніше Українські Новини повідомляли, СБУ виявила мільйонні розтрати в Житомирському бронетанковому заводі.

Також ДБР затримала співробітника СБУ, якого підозрюють у сутенерстві, він систематично вимагав гроші в жінок, які надавали інтимні послуги.