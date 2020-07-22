ДБР затримала співробітника СБУ за підозрою в сутенерстві

В той час, як скандальна депутатка Третьякова хоче легалізувати секс-індустрію, співробітника Служби безпеки України Державне бюро розслідувань затримала за підозрою в сутенерстві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом військової прокуратури Центрального регіону України викрило та припинило протиправну діяльність працівника Центрального апарату Служби безпеки України, який займався сутенерством", – йдеться в ньому.

За попередньою інформацією, співробітник СБУ систематично вимагав неправомірну вигоду від жінок, що надають інтимні послуги, як плату за "кришування" їх діяльності.

Крім того, зазначений працівник забезпечував їх рекламою на сайтах знайомств, за що отримував від них грошову винагороду.

21 липня слідчі ДБР затримали співробітника СБУ в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу після отримання ним чергової неправомірної вигоди.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, а саме зловживанні впливом та сутенерство (ч. 2 ст. 303 і ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу) та обрання щодо нього запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань запобігло замовне вбивство заступника мера Черкас і затримало замовника.

Крім того, правоохоронці спіймали на хабарі в 100 тисяч доларів автора "плівок Єрмака" Дмитра Штанька.