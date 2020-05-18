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  • "Укрзалізниця" негайно проведе новий конкурс з відбору постачальника харчування для швидкісних поїздів, – Криклій
18 травня 2020, понеділок, 17:03 160
Транспорт 2020-05-18T18:30:03+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" негайно проведе новий конкурс з відбору постачальника харчування для швидкісних поїздів, – Крик

"Укрзалізниця" негайно проведе новий конкурс з відбору постачальника харчування для швидкісних поїздів, – Криклій

Тетяна Зотова
Укрзалізниця, Мінінфраструктури, Владислав Криклій, Іван Юрик
Владислав Криклій. Фото з відкритих джерел
Владислав Криклій. Фото з відкритих джерел

"Укрзалізниця" відсторонила від виконання службових обов’язків керівництво філії "Українська залізнична швидкісна компанія", яка проводила відбір постачальника харчування для швидкісних поїздів, через непрозорість конкурсу.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

За словами Криклія, "Українська залізнична швидкісна компанія" не забезпечила прозорість відбору контрагента, тому була відсторонена від виконання службових обов'язків. "Укрзалізниця" докладе всіх зусиль і проведе новий конкурс через систему ProZorro, залучивши максимальну кількість учасників. Щоб у результаті отримати надійного та якісного постачальника послуг.

Також Криклій подякував усім, хто звернув увагу на цей конкурс та оперативно відреагував. "Система дуже інертна, швидкість змін не така як нас всім би того хотілося, але зміни вже не зупинити. Кожен чиновник в країні має нарешті зрозуміти, що часи корупційних схем минули, відповідальність буде неминучою", - наголосив міністр інфраструктури.

В свою чергу виконувач обов’язків очільника "Укрзалізниці" Іван Юрик у соціальній мережі Facebook зазначив, що щодо попереднього відбору постачальника департамент безпеки проводить службову перевірку. І запевнив, що особисто проконтролює, щоб новий конкурс проводився відповідно до чинного законодавства та максимально публічно.

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