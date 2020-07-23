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23 липня 2020, четвер, 20:00 6
Силові структури 2020-07-23T22:45:03+03:00
Українські Новини
Автомат з патронами за $1500: співробітники СБУ затримали під час продажу зброї

Автомат з патронами за $1500: співробітники СБУ затримали під час продажу зброї

Надежда Комендантова
СБУ, ДБР, продаж зброї
Фото: ДБР
Фото: ДБР

Державного бюро розслідувань затримала співробітника Служби безпеки України під час збуту боєприпасів громадянину в той час, як в Україні не дозволяють вільне володіння зброєю.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби бюро, передають Українські Новини.

"Слідчі Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, при оперативному супроводі Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України та процесуального керівництва військової прокуратури Харківського гарнізону затримали працівника одного з Київських підрозділів СБУ під час збуту боєприпасів громадянину", - сказано в ньому.

За попередньою інформацією, співробітник СБУ налагодив механізм збуту зброї та боєприпасів цивільним особам.

Так, слідчими задокументований факт збуту жителю Харкова автомата АКС-74", 5 магазинів до нього і понад 1,2 тис. патронів калібру 5,45 мм на суму 1,5 тис. доларів.

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22 липня слідчі ДБР затримали співробітники СБУ під час збуту чергової партії патронів і двох предметів, які ззовні схожі на гранати.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого, а також в одному з сховищ у Харкові виявлено та вилучено 3,5 тис. патронів, автомат "АКС-74" та 2 гранати, які зовні схожі на бойові.

На сьогодні вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу), обрання щодо нього запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади.

У разі доведення провини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області затримали священика, який торгував зброєю.

Також ДБР затримала співробітника СБУ за підозрою в сутенерстві.

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