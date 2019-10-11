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11 жовтня 2019, пʼятниця, 09:10 8
Президент 2019-10-11T10:30:02+03:00
Українські Новини
Буде хаос: Зеленський проти вільного володіння громадянами зброєю

Буде хаос: Зеленський проти вільного володіння громадянами зброєю

Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський виступає проти вільного володіння громадянами вогнепальної зброї. Про це він сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.

"Я вважаю, і це моя думка, що зброя має бути забороненою. Ми не можемо дозволити, щоб люди зараз носили зброю", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що можливо в майбутньому це питання буде позитивно вирішено і буде прийнятий відповідний законопроект, але підкреслив, що на даному етапі "це неможливо". "Я думаю, що буде хаос ", - резюмував Зеленський у відповіді на запитання.

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступає проти дозволу вільного володіння вогнепальною зброєю.

У 2018 році Порошенко нагородив іменною вогнепальною зброєю 7 осіб. Серед інших, пістолет від Президента отримав Дмитро Ярош (колишній лідер "Правого сектору"). Порошенко озброїв радника Президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Джона Болтона.

З початку президентського терміну до 2017 року Порошенко вручив 15 одиниць вогнепальної зброї. Зокрема, в 2015 році Порошенко нагородив іменними пістолетами футболістів національної збірної, їх тренера та голови Федерації футболу.

В кінці 2016 року ми публікували повний спиок власників зброї від президентів. Тоді за підрахунками Української асоціації власників зброї, на руках у громадян було близько 40 тисяч одиниць нагородних пістолетів.

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