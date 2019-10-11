Президент Володимир Зеленський виступає проти вільного володіння громадянами вогнепальної зброї. Про це він сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.\r\n"Я вважаю, і це моя думка, що зброя має бути забороненою. Ми не можемо дозволити, щоб люди зараз носили зброю", - сказав Зеленський.\r\nВін зазначив, що можливо в майбутньому це питання буде позитивно вирішено і буде прийнятий відповідний законопроект, але підкреслив, що на даному етапі "це неможливо". "Я думаю, що буде хаос ", - резюмував Зеленський у відповіді на запитання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступає проти дозволу вільного володіння вогнепальною зброєю.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ 2018 році Порошенко нагородив іменною вогнепальною зброєю 7 осіб. Серед інших, пістолет від Президента отримав Дмитро Ярош (колишній лідер "Правого сектору"). Порошенко озброїв радника Президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Джона Болтона.\r\nЗ початку президентського терміну до 2017 року Порошенко вручив 15 одиниць вогнепальної зброї. Зокрема, в 2015 році Порошенко нагородив іменними пістолетами футболістів національної збірної, їх тренера та голови Федерації футболу.\r\nВ кінці 2016 року ми публікували повний спиок власників зброї від президентів. Тоді за підрахунками Української асоціації власників зброї, на руках у громадян було близько 40 тисяч одиниць нагородних пістолетів.