Душпастир-дилер. У Львівській області затримали священника, який торгував зброєю

Поки в Україні не дозволяють вільне володіння зброєю, у Львівській області поліція затримала священника, який торгував зброєю: купував онлайн стартові та шумові пістолети, а потім переробляв їх на бойові.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

"Поліцейські Львівщини затримали священнослужителя за торгівлю зброєю", — сказано в повідомленні.

Там уточнюють, що 48-річний чоловік купував у інтернеті стартові, шумові пістолети і макети інших видів зброї, а потім переробляв їх на бойові, щоб потім перепродати. Щоб не попастися поліції, він використав фіктивні анкетні дані.

Зараз на території Львівської, Черкаської та Київської областей, зокрема, за місцем проживання зловмисника, а також у покупців зброї, проходять обшуки.

У результаті поліцейські вилучили такий арсенал зброї:

17 магазинів, 6 глушників, 8 пістолетів, 210 патронів різного калібру;

13 затворів, 8 рукояток до пістолета, 2 стовбурові коробки;

11 підривних шумових гранат, пістолет-автомат з глушником, пістолет "ТТ" з бойовими патронами, 8 магазинів до пістолета і 2 магазини до автомата;

2 ракетниці, 3 вибух-пакет, 4 тротилові шашки, 6 шумових гранат, 2 гранати, глушники і тому подібне.

У поліції додали, що в грудні 2018 року священника вже затримували за незаконне поводження зі зброєю. Тоді чоловіка визнали винним у скоєнні злочину та засуджено до 5 років позбавлення волі, але пізніше звільнили від відбування покарання.

Зброя поруч з іконами. Фото: пресслужба Національної Поліції України

Гранати. Фото: пресслужба Національної Поліції України

Арсенал священика. Фото: пресслужба Національної Поліції України

Як повідомляли Українські Новини, в місті Самбір Львівської області священник знехтував вимогами дотримуватися карантин, і вивів вірян на хресний хід. Після цього поліція відкрила на учасників ходи кримінальне провадження.

В одеському кафедральному соборі Різдва Христового два священники влаштували бійку, в якій взяли участь парафіяни.