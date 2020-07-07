Влада повинна змінити підхід і переговірників, щоб досягти успіху в "нормандському форматі", – Бойко

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, комментуючи підсумки зустрічі представників країн "нормандської четвірки" у Берліні на рівні політичних радників, заявив, що для досягнення успіху в переговорах чинна влада повинна не лише змінити підхід до переговорів, але й самих переговірників.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Бойко зазначив, що в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі зрушень немає. В роботі Тристоронньої контактної групи в Мінську, під час зустрічей представників країн "Нормандської четвірки" не вдається зблизити позиції та добитися політичного прориву. Навпаки, ситуація погіршується. На лінії зіткнення знову зростає напруженість, а заяви представників української влади все більше нагадують пропаганду часів режиму Порошенка. Замість прагнення до миру влада проводить політику шестирічної давності, яка ризикує загнати процес політичного врегулювання на Донбасі в глухий кут. "Вся країна чекає новин про прогрес в мирних переговорах, проте замість цього ми чуємо заяви чиновників, які тільки загострюють ситуацію. Це ніяк не наближає нас до миру", – сказав Бойко.

За його словами, свідченням небажання влади реально добитися миру на Донбасі є також і позиція переговірників з української сторони, яку вони ще раз продемонстрували на зустрічі в Берліні. "Щоб досягти результату в мирному врегулюванні, необхідно шукати компроміс. Однак про який компроміс може йти мова, якщо учасники переговорів з української сторони повторюють риторику "партії війни"? Всі ці заяви про "червоні лінії" та стіни, заяви про перегляд або навіть відмову від Мінських угод, ультиматуми і недоречний пафос, небажання вести нормальний діалог роблять лише гірше", – підкреслив Бойко.

Співголова ОПЗЖ наголосив, що влада повинна припинити політику "стін" і обмежень, інакше про мир в Україні можна буде забути надовго.

"Кожне соціологічне опитування показує величезну перевагу прихильників мирного врегулювання над представниками "партії війни". Виборці чекають від влади виконання її головної передвиборчої обіцянки – об'єднати країну і повернути мир на українську землю. Однак при цьому ми бачимо повну бездіяльність парламентської більшості та відмову приймати закони, передбачені Мінськими угодами. Уряд продовжує фінансувати будівництво фізичної та політичної стіни на кордоні з РФ, нагнітає ескалацію напруги. Це все політика Порошенка, яку продовжує проводити президент Зеленський. Відмінностей немає", – зазначив політик.

"Ми точно знаємо і впевнені, що прогрес можливий. Минулого року влада демонструвала політичну волю для цього – почалися прямі контакти з керівництвом РФ, обміняли полонених, повернули кораблі, відбулася зустріч "нормандської четвірки" у Парижі. Однак потім процес застопорився. Влада повинна поміняти підхід і переговірників, але найголовніше – перестати прогинатися під "партію війни". Абсолютна більшість українців хочуть миру.

Тому ОПЗЖ закликає владу перейти до прямого діалогу з Донецьком і Луганськом, виконати домовленості, досягнуті у "нормандському форматі", робити реальні кроки, щоб на нашу землю повернувся мир. Владі пора, нарешті, змінити пріоритети. Треба не легалізацію азартних ігор продавлювати, а працювати над пакетом законів, передбачених Мінськими угодами. Україні потрібне політичне врегулювання, а не політика війни, злиднів і розколу", – резюмував співголова фракції ОПЗЖ.