Побив суддю. Віце-президента УАФ Собуцького довічно усунули від футболу

Віцепрезидента Української асоціації футболу та почесного президента клубу "Агробізнес" Олега Собуцького довічно усунули від футболу в той час, як головним тренером київського "Динамо" став екснаставник донецького "Шахтаря" Мірча Луческу.

Про це повідомляє УАФ, передають Українські Новини.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув справу за заявою ПФЛ та комітету з етики і чесної гри УАФ щодо інциденту, що стався 15 липня 2020 року після матчу 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги ФК "Агробізнес" (Волочиськ) - ФК "Минай" (Ужгород).

Собуцький вдарив арбітра. Комітет визнав, що його дії завдали шкоди іміджу українського футболу.

За результатами розгляду КДК УАФ постановив заборонити Собуцькому будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, довічно. Крім того, клуб "Агробізнес" оштрафували на 500 000 гривень.

Команді заборонено проводити матчі на стадіоні "Юність" в місті Волочиськ до окремого рішення Комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань.

Як повідомляли Українські Новини, після поразки від "Колоса" з Ковалівки головного тренера київського "Дниамо" Михайличенка відправили у відставку.

Тим часом, фанати київського "Динамо" негативно відреагували на призначення на пост головного тренера Мірчі Луческу, який раніше тренував донецький "Шахтар".