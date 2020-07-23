Зеленський схвалив впровадження комплексного просторового планування територій

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження комплексного просторового планування територій після того, як Кабінет Міністрів створив 136 укрпуненных районів в Україні замість 490.

Про це свідчить інформація в картці відповідного законопроєкту № 2280 на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

Згідно з положеннями документа, комплексний план просторового розвитку громади є одночасно містобудівною документацією та документацією із землеустрою на місцевому рівні.

Він визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи та напрямки формування єдиної системи соціального обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Також він установлює черговість розроблення генеральних планів окремих населених пунктів громади.

У разі, якщо кілька громад об'єднано в одну, комплексний план просторового розвитку має розроблятися на всю територію об'єднаної громади.

Передбачено, що комплексний план розвитку громади розроблятиметься у формі електронного документа і його матеріали не можуть мати обмежений доступ (за винятком інформації, яка є державною таємницею).

Також передбачено створення його офіційних паперових копій.

Розробниками комплексного плану просторового розвитку громад визначено суб'єкти господарювання, які відповідно до закону "Про архітектурну діяльність" можуть розробляти містобудівну документацію, а також відповідно до закону "Про землеустрій" можуть бути розробником документації із землеустрою.

Документ розроблятиметься за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.

Термін чинності документа не обмежується, зміни можуть вноситися не частіше 1 разу на рік.

Також документом передбачено розробку генеральних планів населених пунктів і детальних планів територій.

Як повідомляли Українськi Новини, програма діяльності Кабінету Міністрів передбачає створення містобудівного кадастру на державному рівні.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін поділив регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони в залежності від епідемічної ситуації з 1 серпня.

Крім того, уряд створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.