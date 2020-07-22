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22 липня 2020, середа, 14:32 7
Кабмін 2020-07-22T16:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмін створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Кабмін створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Елена Новикова
Кабмін, рішення Кабміну, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Кабінет Міністрів створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, про що раніше анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Відповідне рішення було прийнято під час засідання уряду в середу, 22 липня передають Українські Новини.

"Метою прийняття акта є створення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та забезпечення державної промислової політики у сферах розвитку стратегічних галузей промисловості. Прийняття постанови дозволить забезпечити сталий развиток стратегічних галузей промисловості, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до держбюджету, розвиток регіонів, позитивно вплине на ринкове середовище", - сказав віцепрем'єр-міністр - міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Як повідомляли Українські Новини, 16 липня Верховна Рада призначила віцепрем'єр-міністром - міністром стратегічних галузей промисловості колишнього голови Державного космічного агентства Олега Уруского.

Раніше Кабмін поділив Мінветеранів і Міністерство окупованих територій.

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