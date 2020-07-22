Кабмін створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Адвокати суддів Окружного адмінсуду Києва заявили про незаконний тиск на суд перед місцевими виборами 16:22

Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48

Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13

Жванія заявив, що передавав через Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку Порошенка 12:17