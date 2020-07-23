СБУ проводить масові обшуки в рамках справи про доведення до банкрутства "Дніпровського облавтодору"

Служба безпеки України проводить масові обшуки в рамках кримінального провадження щодо протиправного поглинання та доведення до банкрутства "Дніпровського облавтодору", який є дочірнім підприємством Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор").

Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору", передають Українські Новини.

Також повідомляється, що справу було заведено офісом Генерального прокурора після отримання заяви голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, а оперативне супроводження здійснюється силами центрального управління СБУ.

"Які-небудь протиправні дії щодо поглинання підприємств системи "Укравтодору" і доведення їх до банкрутства неприпустимі. Сподіваємося, що це стане чітким сигналом для всіх бажаючих привласнити державне майно. Національні інтереси та критична інфраструктура будуть захищені", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки провела сім обшуків на Житомирському бронетанковому заводі та у львівській фірмі.

Держбюро розслідувань провело обшуки в Одеській міській раді через закупівлю онлайн-підручників на 13 млн гривень.

Крім того, правоохоронці прийшли з обшуками на територію Державного космічного агентства (ГКА) та державного підприємства завод "Арсенал".