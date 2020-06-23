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23 червня 2020, вівторок, 22:05 5
Судова влада 2020-06-23T22:24:06+03:00
Українські Новини
В Одеській міськраді закупили безкоштовних підручників на 13 млн гривень. ДБР проводить обшуки

В Одеській міськраді закупили безкоштовних підручників на 13 млн гривень. ДБР проводить обшуки

Елена Новикова
Розслідування, ДБР, Хабарі
Держбюро розслідувань. Фото: ДБР
Держбюро розслідувань. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Одеській міській раді через закупівлю онлайн-підручників на 13 млн гривень, в той час, як в січні СБУ виявила факт розкрадання 1,6 млн гривень держбюджету керівниками одного з департаментів Одеської ОДА.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, в рамках розслідування кримінального провадження за фактом закупівлі онлайн-підручників, які були у вільному доступі, проводять 16 санкціонованих судом обшуків за місцем роботи і проживання осіб, які можуть бути причетні до зазначеного злочину", - сказано в ньому.

Досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу).

За попередньою інформацією, 18 червня 2018 року посадові особи Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на підставі недостовірних даних оголосили і провели тендер на закупівлю онлайн-підручників.

За його результатами з приватним підприємством було укладено договір і проведена оплата послуг з доступу до підручників на суму 13 млн гривень.

Приватним підприємством, яке було визнано переможцем тендеру, був наданий доступ до ресурсу з підручниками, які перебували у вільному доступі на сайті Міністерства освіти.

В 2019 році посадові особи повторно внесли завідомо недостовірні відомості про ефективність реалізації зазначеної програми та внесли відповідні зміни в Міську цільову програму підтримки інвестиційної діяльності на території Одеси на 2019-2021 роки за потреби фінансування зазначених заходів.

Слідством встановлено, що посадові особи залучали до участі в проведенні тендерів заздалегідь узгоджених учасників, що забезпечують завищення вартості послуг.

В подальшому бюджетні кошти привласнювалися шляхом перерахування на рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання з подальшим переведенням їх у готівку і розподілом між усіма учасниками схеми.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляли Українські Новини, депутату Київської облради дали 5 років в'язниці за хабар у 5 тисяч доларів.

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