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23 липня 2020, четвер, 21:00 7
Суспільство 2020-07-23T21:30:02+03:00
Українські Новини
Пройдуть дощі з грозами і спека відступить. Прогноз погоди на 24 липня

Пройдуть дощі з грозами і спека відступить. Прогноз погоди на 24 липня

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, погода в Карпатах, погода в Одесі
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

У п'ятницю, 24 липня, за прогнозом погоди в Києві без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с, мінлива хмарність. Температура повітря вдень +24...+26 градусів, вночі +12...+14 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +26...+28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +22...+27 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +23...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, грози, вдень без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +23...+31 градус.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +26...+28 градусів.

23 липня о 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Доак повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні.

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