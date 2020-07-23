Пройдуть дощі з грозами і спека відступить. Прогноз погоди на 24 липня

У п'ятницю, 24 липня, за прогнозом погоди в Києві без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м\/с, мінлива хмарність. Температура повітря вдень +24...+26 градусів, вночі +12...+14 градусів. Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам. На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +21...+26 градусів. У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +17...+22 градуси. У Моршині без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів. У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +26...+28 градусів. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +22...+27 градусів. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +22...+27 градусів. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +23...+28 градусів. На півдні України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, грози, вдень без опадів, вітер східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +23...+31 градус. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +26...+28 градусів. 23 липня о 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси. Доак повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. Також синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні.