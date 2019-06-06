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06 червня 2019, четвер, 14:37 15
Економіка 2019-06-06T15:30:02+03:00
Українські Новини
НБУ зберіг облікову ставку на 17,5%

НБУ зберіг облікову ставку на 17,5%

Облікова ставка в Україні збереглася на 17,5%. Фото:news.dtkt.ua
Облікова ставка в Україні збереглася на 17,5%. Фото:news.dtkt.ua

Національний банк зберіг облікову ставку, яка раніше була встановлена на рівні 18%, на рівні 17,5%.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Два останніх місяці поспіль споживча інфляція перевищувала прогноз Національного банку.

У квітні вона становила 8,8% в річному вимірі та в травні, за оцінками НБУ, продовжила прискорюватися.

Зазначається, що таке прискорення обумовлено, перш за все, тимчасовими факторами.

Серед них - зростання цін на окремі види овочів і паливо.

У другій половині року вплив цих факторів нівелюється через надходження в продаж овочів нового врожаю, а також здешевлення енергоресурсів на світовому ринку.

Повідомляється, що фундаментальний інфляційний тиск і надалі поступово буде знижуватися, про що свідчить уповільнення базової інфляції відповідно до прогнозу НБУ з початку року.

Також, як йдеться у повідомленні, поліпшувалися інфляційні очікування.

Водночас внутрішній попит продовжував стрімко розширюватися.

Зокрема, останнім часом високими темпами зростали заробітні плати, роздрібний товарообіг, будівництво та промисловість.

Правління Національного банку, як і раніше, передбачає, що цикл пом'якшення монетарної політики може продовжитися за умови ослаблення інфляційних ризиків і сталого поліпшення інфляційних очікувань.

Зазначається, що можливий вплив на майбутню цінову динаміку з боку стійкого зростання споживчого попиту, посилення волатильності на фінансових ринках та інших факторів, а також необхідні для їх нівелювання заходи монетарної політики буде враховано в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ (липень 2019).

Як повідомляли Українські Новини, з 4 березня 2015 року НБУ підвищив облікову ставку з 19,5% до 30%.

Потім НБУ неодноразово зберігав облікову ставку на рівні 30%.

28 серпня 2015 року НБУ знизив облікову ставку до 27%, а 25 вересня 2015 - до 22%.

З 22 квітня 2016 року Національний банк знизив облікову ставку з 22% до 19%, 27 травня 2016 - з 19% до 18%, 24 червня - з 18% до 16,5%.

29 липня 2016 НБУ знизив облікову ставку з 16,5% до 15,5%, з 16 вересня 2016 - з 15,5% до 15%.

28 жовтня 2016 НБУ знизив облікову ставку з 15% до 14%, а в грудні 2016 і січні 2017 - зберіг на рівні 14%, у квітні 2017 - знизив до 13%, у травні 2017 - знизив до 12,5%, у жовтні - підвищив до 13,5%, у грудні 2017 - до 14,5%, у січні - до 16%, у березні 2018 - до 17%, у липні 2018 - до 17,5%, у вересні - до 18%, у квітні 2019 - знизив до 17,5%.

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