НБУ прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020

Національний банк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні, а також зберіг прогноз зростання ВВП 3,5%.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Очікується, що найбільше облікова ставка знизиться протягом першого півріччя поточного року.

Це вплине на зниження вартості кредитів для бізнесу і населення, а також буде стимулювати ділову активність.

Разом з тим реалізація низки зазначених проінфляційних ризиків як внутрішнього, так і зовнішнього походження, може викликати більш повільне зниження облікової ставки.

Зате у випадку прискореної реалізації реформ і істотного припливу інвестицій можливе зниження облікової ставки прискореним темпом.

Як повідомляли Українські Новини, у січні поточного року глава НБУ Яків Смолій повідомив, що в 2020 році, якщо макроекономічна ситуація кардинально не зміниться, облікова ставка може становити 8%.

Тим часом, зараз облікова ставка в Україні становить 13,5%. Наступне засідання монетарного комітету Нацбанку, на якому мають прийняти рішення з облікової ставки, очікується в кінці січня 2020 року.