підписатися на розсилку
24.65 25
27 27.45
˟
30 січня 2020, четвер, 14:15 8
Економіка 2020-01-30T15:15:02+02:00
Українські Новини
НБУ прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020

НБУ прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020

Ярина Вацяк
НБУ, Нацбанк, економічний прогноз, Облікова ставка
Економічний прогноз. Фото: pixabay.com
Економічний прогноз. Фото: pixabay.com

Національний банк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні, а також зберіг прогноз зростання ВВП 3,5%.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Очікується, що найбільше облікова ставка знизиться протягом першого півріччя поточного року.

Це вплине на зниження вартості кредитів для бізнесу і населення, а також буде стимулювати ділову активність.

Разом з тим реалізація низки зазначених проінфляційних ризиків як внутрішнього, так і зовнішнього походження, може викликати більш повільне зниження облікової ставки.

Зате у випадку прискореної реалізації реформ і істотного припливу інвестицій можливе зниження облікової ставки прискореним темпом.

Як повідомляли Українські Новини, у січні поточного року глава НБУ Яків Смолій повідомив, що в 2020 році, якщо макроекономічна ситуація кардинально не зміниться, облікова ставка може становити 8%.

Тим часом, зараз облікова ставка в Україні становить 13,5%. Наступне засідання монетарного комітету Нацбанку, на якому мають прийняти рішення з облікової ставки, очікується в кінці січня 2020 року.

Більше новин про: НБУ Нацбанк економічний прогноз Облікова ставка

Нова програма з МВФ може бути підписана в найближч...
НБУ зберіг прогноз зростання ВВП 3,5% в 2020...
Що відбувається на валютному ринку: в НБУ пояснили...
НБУ знизив облікову ставку до 11%...
Директор державного аеропорту "Бориспіль" отримав в січні майже півмільйона гривень зарплати
Поліція почала розслідувати як підпал загоряння авто журналістки "Радіо Свобода" у Львові
Новини
У 2019 "Сєверодонецький "Азот" у 3 рази збільшив виробництво міндобрив 15:11
"Слуга народу" має намір представити законопроект про народовладдя в лютому, - депутат Верещук 14:53
Нова програма з МВФ може бути підписана в найближчі місяці, - НБУ 14:40
Наприкінці 2020 інфляція прискориться, - НБУ 14:18
НБУ прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 14:15
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
До води в Дніпрі може додатися присмак курячого посліду, - ЗМІ 11:08
Антикорупційний суд заклав юридичну міну під "справу Мартиненка", - адвокат 11:11
Журналісти виявили невідповідність у декларації нового в.о. глави АМПУ 08:41
Ярославський на 215-річчя харківського університету передав привітання від Джека Ма 17:31
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Вілла Янукович у Криму. Фото:
Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес 18:15
Грудневий ТОП зарплат: скільки отримали силовики перед новим роком 06:15 Інфографіка
Падіння електроопор у Львові. Фото: Ігор Зінкевич/Фейсбук
У Львові дві електроопори впали на дорогу, пошкодивши тролейбус і автомобіль 16:42
Верховний Суд зобов'язав ПГЗК виплатити підконтрольній Коломойському компанії 1,3 млрд гривень 10:54
більше новин
Україна ввела безвіз для британців на рік
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok