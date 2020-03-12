В НБУ допустили позачерговий перегляд облікової ставки

Національний банк не виключає можливість позачергового перегляду облікової ставки.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передають Українські Новини.

"Я не можу нічого виключити. Як ви бачите, ситуація дуже динамічна. Зараз не можна говорити чітко про якихось параметрах", - сказав він, відповідаючи на питання про можливе дострокове перегляд облікової ставки.

Наступне засідання монетарного комітету з перегляду облікової ставки заплановано на 23 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, портфель облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) України у власності нерезидентів за підсумками минулих в кінці 2019 року аукціонів збільшився на 1,07 млрд гривень і досяг історичного максимуму – 100,99 млрд гривень.

За станом на 12 березня, Національний банк знизив облікову ставку з 11% до 10%.

Січневий прогноз Національного банку передбачав інфляцію 4,8% на кінець 2020 року, однак він може бути переглянутий у квітні в залежності від подальшого розвитку подій з епідемією коронавіруса.

НБУ знизив облікову ставку до 10%.