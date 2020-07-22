У Київській області після падіння знову збільшилася кількість інфікованих Covid-19. Серед хворих 4 дітей

Станом 21 липня в Київській області кількість хворих коронавирусной інфекцією (COVID-19) збільшилась на 26 осіб до 3 358 порівняно з попередньою добою, 20 липня.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"На 10:00 офіційно підтверджено 3 358 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 288 дітей і 554 медичних працівників. За добу підтверджено 26 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 4 дітей у віці від 9 місяців до 11 років", – сказано в ньому.

Троє з хворих за останню добу госпіталізовано і перебувають на стаціонарному лікуванні.

За добу 90 осіб одужали.

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених у Київській області випадків COVID-19 було госпіталізовано 640 осіб, решта 2 718 відправлені на самоізоляцію.

2 307 з них вже одужали.

Водночас в області від COVID-19 померли 59 хворих.

Як повідомляли Українські Новини, 19 липня кількість хворих на коронавірус Київської області збільшилася на 37 осіб до 3 308.

Також 18 липня зафіксували в Київській області 42 нових випадки захворюваності на коронавірус до 3271 людини.