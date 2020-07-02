підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 липня 2020, четвер, 21:33 8
Транспорт 2020-07-02T22:15:01+03:00
Українські Новини
SkyUp скорочує внутрішню льотну програму. Які рейси скасують

SkyUp скорочує внутрішню льотну програму. Які рейси скасують

Елена Новикова
SkyUp Airlines, скасування авіарейсів, авіаперевезення, авіарейси
Авіакомпанія SkyUp Airlines. Фото: skyup.aero
Авіакомпанія SkyUp Airlines. Фото: skyup.aero

Авіакомпанія SkyUp з 5 липня має намір скоротити внутрішню льотну програму з 8 до 5 напрямків з комерційних причин.

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"У зв'язку з комерційними причинами з 5 липня 2020 авіакомпанія SkyUp Airlines продовжить виконувати польоти за 5 з оголошених раніше 8 напрямків внутрішньоукраїнської програми. Скасування рейсів стосуватиметься польотів між Львовом і Харковом, а також з Києва у Львів і Харків", — сказано в ньому.

Наголошується, що компанія спочатку проаналізували запити українців і врахувала досвід попередніх сезонів, тому цього літа запланувала польоти як за звичними, так і за новими напрямками.

Однак, згідно з повідомленням, запуск таких рейсів можливий при повноцінному відновленні міжнародної польотної програми, оскільки недоотримані кошти на внутрішніх рейсах компенсуються за рахунок міжнародних напрямків.

У SkyUp зазначили, що авіакомпанія починає виконання чартерних програм в Туреччину і Єгипет, а також регулярних рейсів в Албанію.

Водночас українці готові здійснювати внутрішні авіаперельоти за тарифами 500-800 гривень, але забезпечити 500 гривень за місце на рейсі SkyUp вважає неможливим, оскільки ПДВ, що входить до її складу, суттєво збільшує собівартість рейсу.

"Таким чином ми спостерігаємо таку тенденцію: коли в системі залишаються дорогі квитки, попит на рейс знижується. Відповідно, завантаженість рейсу зменшується", — сказано в повідомленні.

Враховуючи вищевказані фактори, реалізувати 8 внутрішніх рейсів для компанії економічно складно, тому наразі скасовуються рейси "Київ - Львів - Київ", "Київ - Харків - Київ" і "Харків - Львів - Харків" до 15 вересня.

Зазначається, що всім пасажирам, які придбали квитки на зазначені рейси, буде відшкодована вартість квитків автоматично, зокрема відшкодування передбачає грошове повернення повної вартості квитка на банківську карту протягом 1 тижня і промокод на 10%-ву знижку на наступну покупку квитків або послуг на сайті.

У продажу залишаються квитки на рейси з Києва до Одеси і Запоріжжя, з Харкова до Одеси та з Львова в Херсон і Одесу.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія SkyUp відновила внутрішні авіаперевезення з 26 червня.

Раніше повідомлялося про те, що SkyUp для компенсації коштів за невикористані квитки знадобиться до 6 місяців.

Більше новин про: SkyUp Airlines скасування авіарейсів авіаперевезення авіарейси

Мілан, Рим і Болонья. Wizz Air відкриває нові рейс...
З аеропорту "Бориспіль" вилетів перший літак до Ту...
SkyUp для компенсації коштів за невикористані квит...
Піарниця авіакомпанії SkyUp запропонувала бажаючим...
Зеленський пропонує Раді звільнити Смолія
Одеська область готова до пом'якшення карантину. Список областей, які не відповідають критеріям ослаблення
Новини
На Донбасі бойовики обстріляли позиції сил ООС і поранили військового 21:55
Профспілки і роботодавці вимагають від Шмигаля зупинити масові скорочення в хімічній галузі 21:50
Будівлю Європарламенту розграбували за час карантину 21:42
SkyUp скорочує внутрішню льотну програму. Які рейси скасують 21:33
На окуповані Донбас і Крим Росія витратила $30 млрд, — Резніков 21:11
більше новин
Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54
Модернізація електромереж — питання національної безпеки і промислового розвитку країни, — Деніел Вітт 16:53
В Києві 150 працівників особового складу шукали зниклого 9-річного хлопчика. Дитина наразі в безпеці, - Андрій Крищенко 12:28
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
Закривати треба корупціонерів, а не медіа!, – журналісти найрейтинговішого шоу на UA:Перший заявили про утиски влади 13:15
більше новин
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00 12:24
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати 10:56
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
Ціни на ранній херсонський кавун різко впали 12:46
більше новин
Після низки скандалів у "Слуги народу" обвалився рейтинг, а у "Опозиційної платформи - За життя" - зріс
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok