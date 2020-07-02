SkyUp скорочує внутрішню льотну програму. Які рейси скасують

Авіакомпанія SkyUp з 5 липня має намір скоротити внутрішню льотну програму з 8 до 5 напрямків з комерційних причин.

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"У зв'язку з комерційними причинами з 5 липня 2020 авіакомпанія SkyUp Airlines продовжить виконувати польоти за 5 з оголошених раніше 8 напрямків внутрішньоукраїнської програми. Скасування рейсів стосуватиметься польотів між Львовом і Харковом, а також з Києва у Львів і Харків", — сказано в ньому.

Наголошується, що компанія спочатку проаналізували запити українців і врахувала досвід попередніх сезонів, тому цього літа запланувала польоти як за звичними, так і за новими напрямками.

Однак, згідно з повідомленням, запуск таких рейсів можливий при повноцінному відновленні міжнародної польотної програми, оскільки недоотримані кошти на внутрішніх рейсах компенсуються за рахунок міжнародних напрямків.

У SkyUp зазначили, що авіакомпанія починає виконання чартерних програм в Туреччину і Єгипет, а також регулярних рейсів в Албанію.

Водночас українці готові здійснювати внутрішні авіаперельоти за тарифами 500-800 гривень, але забезпечити 500 гривень за місце на рейсі SkyUp вважає неможливим, оскільки ПДВ, що входить до її складу, суттєво збільшує собівартість рейсу.

"Таким чином ми спостерігаємо таку тенденцію: коли в системі залишаються дорогі квитки, попит на рейс знижується. Відповідно, завантаженість рейсу зменшується", — сказано в повідомленні.

Враховуючи вищевказані фактори, реалізувати 8 внутрішніх рейсів для компанії економічно складно, тому наразі скасовуються рейси "Київ - Львів - Київ", "Київ - Харків - Київ" і "Харків - Львів - Харків" до 15 вересня.

Зазначається, що всім пасажирам, які придбали квитки на зазначені рейси, буде відшкодована вартість квитків автоматично, зокрема відшкодування передбачає грошове повернення повної вартості квитка на банківську карту протягом 1 тижня і промокод на 10%-ву знижку на наступну покупку квитків або послуг на сайті.

У продажу залишаються квитки на рейси з Києва до Одеси і Запоріжжя, з Харкова до Одеси та з Львова в Херсон і Одесу.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія SkyUp відновила внутрішні авіаперевезення з 26 червня.

Раніше повідомлялося про те, що SkyUp для компенсації коштів за невикористані квитки знадобиться до 6 місяців.