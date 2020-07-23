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23 липня 2020, четвер, 07:15 7
Кабмін 2020-07-23T08:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін виділив 54,7 млн гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Луганській області

Кабмін виділив 54,7 млн гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Луганській області

Ирина Николенко
фіндопомога, допомога постраждалим, пожежа в Луганській області
Лісову пожежу в Луганській області. Фото: Держнс
Лісову пожежу в Луганській області. Фото: Держнс

На ліквідацію наслідків пожеж у Луганській області внаслідок якої загинули 5 людей і 9 госпіталізували, Кабінет Міністрів виділив 54,7 млн гривень Луганській обласній державній адміністрації та Міністерству захисту навколишнього середовища і природних ресурсів 

На засіданні уряду в середу було прийнято відповідне рішення, передають Українські Новини.

Так, Луганській облдержадміністрації виділено 30,4 млн гривень на надання грошової допомоги сім'ям загиблих у розмірі 200 тис. гривень на кожного загиблого члена сім'ї.

Власникам повністю зруйнованих будинків буде виплачено по 300 тис. гривень; сім'ям, яких відселили з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту – по 50 тис. гривень; сім'ям, чиї будинки пошкоджені – по 20 тис. гривень.

Мінприроди виділено 24,3 млн гривень на виконання заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Всього пожежа знищила 84 будинки та пошкодив 56.

Внаслідок пожежі загинули 5 людей, постраждали 182 людини, 114 з яких постраждали фізично, 68 – матеріально.

Як повідомляли Українські Новини, 13 липня Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала пожежу на території Луганської області.

Національна поліція розглядає три основні версії пожеж в Луганській області - погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.

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