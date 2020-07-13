У закритому на карантин Пекіні вперше за тиждень немає нових випадків коронавірусу

У закритому на карантин Пекіні, вперше за тиждень не виявили нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє People's Daily, China.

Водночас, повідомляється, що за даними на 13 липня, материковий Китай повідомляли про 8 нових випадків активної форми COVID-19. Наголошується, що всі пацієнти заразилися за кордоном.

У зв'язку з тим, що в Пекіні немає нових випадків зараження людей з високої групи ризику, які з 11 червня перебували на карантині, поступово звільняють від обмежень. В неділю 14 пацієнтів виписали зі столичної лікарні.

Всього в Китаї на лікуванні залишаються 320 пацієнтів з активною формою COVID-19, стан трьох з них оцінюють як критичний. Також в КНР зазначили, що виявили ще шість безсимптомних випадків коронавірусу. З початку спалаху в країні SARS-CoV-2 захворіли 83 602 людини. 4 634 пацієнта померли, тоді як понад 78 тисяч вже одужали і виписалися з медустанов.

Уряд КНР стурбований тим, що вірус може поширюватися через імпортну їжу. Після спалаху на столичному ринку в країні почали посилено перевіряти всі надходження продуктів харчування, і в п'ятницю митники заявили про припинення імпорту від трьох еквадорських виробників креветок, оскільки дослідження підтвердили наявність коронавірусу в їх постачальника.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в місті Баодін, розташованому недалеко від Пекіна, ввели військовий стан через нові випадки коронавірусної інфекції.