підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Азія
  • У закритому на карантин Пекіні вперше за тиждень немає нових випадків коронавірусу
13 липня 2020, понеділок, 21:30 6
Азія 2020-07-13T21:45:01+03:00
Українські Новини
У закритому на карантин Пекіні вперше за тиждень немає нових випадків коронавірусу

У закритому на карантин Пекіні вперше за тиждень немає нових випадків коронавірусу

Елизавета Кесельман
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Пекіні
Пекін. Фото: pixabay
Пекін. Фото: pixabay

У закритому на карантин Пекіні, вперше за тиждень не виявили нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє People's Daily, China.

Водночас, повідомляється, що за даними на 13 липня, материковий Китай повідомляли про 8 нових випадків активної форми COVID-19. Наголошується, що всі пацієнти заразилися за кордоном.

У зв'язку з тим, що в Пекіні немає нових випадків зараження людей з високої групи ризику, які з 11 червня перебували на карантині, поступово звільняють від обмежень. В неділю 14 пацієнтів виписали зі столичної лікарні.

Всього в Китаї на лікуванні залишаються 320 пацієнтів з активною формою COVID-19, стан трьох з них оцінюють як критичний. Також в КНР зазначили, що виявили ще шість безсимптомних випадків коронавірусу. З початку спалаху в країні SARS-CoV-2 захворіли 83 602 людини. 4 634 пацієнта померли, тоді як понад 78 тисяч вже одужали і виписалися з медустанов.

Уряд КНР стурбований тим, що вірус може поширюватися через імпортну їжу. Після спалаху на столичному ринку в країні почали посилено перевіряти всі надходження продуктів харчування, і в п'ятницю митники заявили про припинення імпорту від трьох еквадорських виробників креветок, оскільки дослідження підтвердили наявність коронавірусу в їх постачальника.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в місті Баодін, розташованому недалеко від Пекіна, ввели військовий стан через нові випадки коронавірусної інфекції.

Більше новин про: Карантин Коронавірус коронавірус в Пекіні

У Київській області збільшилася кількість нових випадків коронавірусу. Померла одна людина
Рада планує посилити покарання за водіння у нетверезому стані
Новини
ВООЗ попередила про те, що коронавірус може передаватися повітряним шляхом 21:59
При евакуації загиблого із зони ООС загинув військовий медик 21:58
Зеленський приїхав на зустріч з фракцією "Слуга народу" 21:30
У закритому на карантин Пекіні вперше за тиждень немає нових випадків коронавірусу 21:30
Вперше після Brexit Британія представила проєкт управління кордонами 21:05
більше новин
Пенсії в українців можуть забрати: кому "світить" залишитися без виплат 05:30
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
Китайська державна CNBM готова судитися з Україною в разі відсутності компромісу з "зеленим" тарифом , - голова правління 15:35
Член наглядової ради "Укренерго" Підлісецький приховав конфлікт інтересів і лобіює підряди для своєї компанії, - ЗМІ 12:39
Судді ВАКС та працівники НАБУ і САП знаходяться під загрозою звільнення через рішення ЄСПЛ, - ЗМІ 13:13
більше новин
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок 11:22
"Слуги народу" просять Раду проголосувати закон про повернення навчання в школах російською 16:01
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
В Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати 09:31
більше новин
У Києві захворюваність на коронавірус продовжує падати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok