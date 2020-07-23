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  • Не перевантажувати нервову систему і подбати про здоров'я волосся. Місячний гороскоп на сьогодні
23 липня 2020, четвер, 10:00 7
Lifestyle 2020-07-23T10:45:01+03:00
Українські Новини
Не перевантажувати нервову систему і подбати про здоров'я волосся. Місячний гороскоп на сьогодні

Не перевантажувати нервову систему і подбати про здоров'я волосся. Місячний гороскоп на сьогодні

Елена Новикова
Гороскоп, поради, Місячний календар, Гороскоп на сьогодні
Місячний гороскоп. Фото: pixabay
Місячний гороскоп. Фото: pixabay

Сьогодні, 23 липня, зростаючий Місяць у Діві та четвертий місячний день. В той час, як за гороскопом на сьогодні представники трьох знаків зодіаку зможуть впоратися з будь-якими труднощами, в цей день астрологи радять бути активним, уникати пасивних дій. Також у четвер настає складний період для навчання. Детальніше про те, що можна і не можна робити в четвер, 23 липня, розкажуть Українські Новини.

Це день спогадів про минуле, поминання померлих. День коли необхідно вимовлятися і проговорювати свої проблеми і перешкоди.

У четвер не можна носити яскраво-жовтого і жовто-коричневу одяг. Аромат дня - запах м'яти, він поліпшить настрій.

В цей день варто дотримуватися рослинної дієти. Вживайте улюблені овочі, фрукти і зелень. Оберігайте органи травлення і підшлункову залозу від важкої їжі. Також важливо берегти нервову систему від перевтоми.

В четвертий місячний день сприятливий для відвідування перукарні, живлення і миття волосся. Застосовуйте будь-які фруктові маски, які живлять шкіру вітамінами.

Під час занять спортом, варто приділити увагу вправ з акцентом на прес.

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 22 липня, комета Неовайз максимально наблизилася до Землі.

Також в SpaceX показали, як повертаються на Землю багаторазові обтічники ракети Falcon 9.

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