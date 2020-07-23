підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • Три знака зодіаку сьогодні впораються з будь-якими труднощами, — астролог
23 липня 2020, четвер, 05:16 6
Lifestyle 2020-07-23T09:15:02+03:00
Українські Новини
Три знака зодіаку сьогодні впораються з будь-якими труднощами, — астролог

Три знака зодіаку сьогодні впораються з будь-якими труднощами, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на 23 липня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 23 липня 2020. Фото: pixabay

В той час, як у середу Раки, Діви й Терези могли стикнутися з проблемами у справах, в четвер, 23 липня, Скорпіони, Близнюк, і Риби зможуть подолати будь-які перешкоди. Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку Українським Новинам розповіли астрологи.

Близнюки

В цей день Близнюків чекає цікавий день. Можуть статися перспективні знайомства, вчинити привабливі робочі пропозиції. Якщо перебуваєте в пошуку роботи чи думаєте змінити професію, це вдалий період зробити рішучі кроки. У четвер події будуть складатися на користь представників цього знака, проведена ними робота буде відзначена оточуючими. Не виключено надходження доходу.

Скорпіон

Цей день запам'ятається Скорпіонам яскравими подіями. Нестандартний підхід у справах, перемоги на любовному фронті, а також бурхливі з'ясування стосунків з партнером не дадуть вам нудьгувати. В цей день не виключені незаплановані грошові витрати. Можливо, доведеться повертати борги або платити за зобов'язаннями. Друга половина дня підходить для занять спортом, активного відпочинку.

Риби

У четвер Риби відчують прилив сил, будуть діяти злагоджено і енергійно. Нові приємні звістки виключно порадують і поліпшать настрій. В цей день сконцентруйтеся на виконанні важливих планів, вирішення ключових питань. Також не відмовляйтеся від зустрічей з людьми, які можуть бути корисні. Можливо, вранці в четвер представники цього знаку можуть відчувати незначні матеріальні утруднення, але це будуть тимчасові неув'язки. Вже до вечора все налагодиться.

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 22 липня, комета Неовайз максимально наблизилася до Землі.

Також в SpaceX показали, як повертаються на Землю багаторазові обтічники ракети Falcon 9.

Більше новин про: Гороскоп Гороскоп на кожний день Гороскоп на сьогодні

Кривошу, який захопив заручників у Луцьку, повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту
Суд у Польщі заарештував колишнього в. о. голови "Укравтодору" Новака на 3 місяці
Новини
Більшість міністрів Кабміну не збираються йти у відпустку цього літа 09:03
Німеччина тестуватиме в аеропортах пасажирів з країн з високим рівнем захворювання COVID-19 08:35
Будинок в Полтаві зі свастикою. Фото: інтернет-видання Полтавщина
Свастика та руни з'явилася на новобудові в центрі Полтави 08:31
Адаптивний карантин вВ Україні продовжили. Скільки днів до його завершення і що дозволено 08:28
У червні Венедіктова заробила майже на 5 тисяч більше, ніж у травні 08:00 Документ
більше новин
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Жванія заявив, що передавав через Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку Порошенка 12:17
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Ярославський закликав глав МВС, СБУ і Генпрокурори покарати винних у нападі на міжнародного партнера DCH 15:08
більше новин
Для українських туристів за тиждень відкрили ще 13 країн, – МЗС 10:39
За добу смертність від коронавірусу зросла удвічі, а захворюваність — на 3% 09:30
ДТП на трасі Київ-Одеса. Фото: Нацполиция України
Водія, який збив на смерть дитину на трасі Київ-Одеса, відправили в СІЗО, - ЗМІ 11:25 Фото
Штурм автобуса. Фото: Антон Геращенко
Терориста Максима Кривоша затримали, заручників випустили з автобуса 21:52
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
більше новин
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok