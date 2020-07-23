Три знака зодіаку сьогодні впораються з будь-якими труднощами, — астролог

В той час, як у середу Раки, Діви й Терези могли стикнутися з проблемами у справах, в четвер, 23 липня, Скорпіони, Близнюк, і Риби зможуть подолати будь-які перешкоди. Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку Українським Новинам розповіли астрологи.

Близнюки

В цей день Близнюків чекає цікавий день. Можуть статися перспективні знайомства, вчинити привабливі робочі пропозиції. Якщо перебуваєте в пошуку роботи чи думаєте змінити професію, це вдалий період зробити рішучі кроки. У четвер події будуть складатися на користь представників цього знака, проведена ними робота буде відзначена оточуючими. Не виключено надходження доходу.

Скорпіон

Цей день запам'ятається Скорпіонам яскравими подіями. Нестандартний підхід у справах, перемоги на любовному фронті, а також бурхливі з'ясування стосунків з партнером не дадуть вам нудьгувати. В цей день не виключені незаплановані грошові витрати. Можливо, доведеться повертати борги або платити за зобов'язаннями. Друга половина дня підходить для занять спортом, активного відпочинку.

Риби

У четвер Риби відчують прилив сил, будуть діяти злагоджено і енергійно. Нові приємні звістки виключно порадують і поліпшать настрій. В цей день сконцентруйтеся на виконанні важливих планів, вирішення ключових питань. Також не відмовляйтеся від зустрічей з людьми, які можуть бути корисні. Можливо, вранці в четвер представники цього знаку можуть відчувати незначні матеріальні утруднення, але це будуть тимчасові неув'язки. Вже до вечора все налагодиться.

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 22 липня, комета Неовайз максимально наблизилася до Землі.

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