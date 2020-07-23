На Донбасі поранені четверо українських військових

За минулу добу, 22 липня, бойовики 15 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС), 4 українських військовослужбовець отримали поранення в той час, як у ТКГ домовилися про повне припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"22 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети калібру 120-мм , озброєння БМП, гранатомети різних систем, крупнокаліберний кулемет, БПЛА та стрілецьку зброю", - сказано в ньому.

Обстріл зафіксовані в районі Майорска, Хутора Вільного, Кримського, Мар'янки, Лебединського, Водяного, Харчовика, Старогнатівки, Талаківки, Богданівки.

"За минулу добу внаслідок обстрілу ворожих, четверо українських військовослужбовців зазнали поранення", - сказано в повідомленні.

Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння, відповідь була адекватною - після чого ворог припинив свою активність.

За даними розвідки, за минулу добу українські захисники знищили одного і поранили трьох бойовиків і за уточненими даними - 21 липня втрати противника додатково склали ще двоє загиблих.

З початку поточної доби бойовики не порушували режим припинення вогню.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня на Донбасі бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український військовий, ще один зазнав поранення.

Раніше, 20 липня, на Донбасі також загинув український військовий, ще один зазнав поранення.