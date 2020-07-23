підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 липня 2020, четвер, 09:58 11
Силові структури 2020-07-23T11:15:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі поранені четверо українських військових

На Донбасі поранені четверо українських військових

Анна Рудык
ООС, війна на Донбасі, зведення ООС
ООС. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Фото: Facebook/ОНС

За минулу добу, 22 липня, бойовики 15 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС), 4 українських військовослужбовець отримали поранення в той час, як у ТКГ домовилися про повне припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"22 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети калібру 120-мм , озброєння БМП, гранатомети різних систем, крупнокаліберний кулемет, БПЛА та стрілецьку зброю", - сказано в ньому.

Обстріл зафіксовані в районі Майорска, Хутора Вільного, Кримського, Мар'янки, Лебединського, Водяного, Харчовика, Старогнатівки, Талаківки, Богданівки.

"За минулу добу внаслідок обстрілу ворожих, четверо українських військовослужбовців зазнали поранення", - сказано в повідомленні.

Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння, відповідь була адекватною - після чого ворог припинив свою активність.

За даними розвідки, за минулу добу українські захисники знищили одного і поранили трьох бойовиків і за уточненими даними - 21 липня втрати противника додатково склали ще двоє загиблих.

З початку поточної доби бойовики не порушували режим припинення вогню.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня на Донбасі бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український військовий, ще один зазнав поранення.

Раніше, 20 липня, на Донбасі також загинув український військовий, ще один зазнав поранення.

 

Більше новин про: ООС війна на Донбасі зведення ООС

Захворюваність на коронавірус зростає третій день поспіль
Адаптивний карантин в Україні продовжили. Скільки днів до його завершення і що дозволено
Новини
Поліція встановлює обставини загоряння будинку Шабуніна 11:08
Рубль трохи впав у четвер. Курс російської нацвалюти на 23 липня 11:01
У власника затонулого танкера Delfi є остання спроба, щоб підняти судно 10:40
Долар і євро продовжують зростання. Курс валют на 23 липня 10:33
Голова ЦПК Шабунін заявляє про підпал його будинку 10:30
більше новин
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Жванія заявив, що передавав через Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку Порошенка 12:17
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Ярославський закликав глав МВС, СБУ і Генпрокурори покарати винних у нападі на міжнародного партнера DCH 15:08
більше новин
ДТП на трасі Київ-Одеса. Фото: Нацполиция України
Водія, який збив на смерть дитину на трасі Київ-Одеса, відправили в СІЗО, - ЗМІ 11:25 Фото
Штурм автобуса. Фото: Антон Геращенко
Терориста Максима Кривоша затримали, заручників випустили з автобуса 21:52
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Економічний комітет Верховної Ради звернувся до Зеленського і Шмигаля через незаконний тиск на агрохолдинг Бахматюка, - ЗМІ 13:13
Валентин Бур'янів. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд виправдав плавця з Гідропарку, за яким гналися поліцейські під час жорсткого карантину 15:46
більше новин
МОЗ розробило правила проведення футбольних матчів з присутністю вболівальників під час карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok