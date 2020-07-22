На Донбасі в бою загинув військовий, ще одного поранено

Вчора, 21 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український військовий, ще один зазнав поранення. Про це сказано в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що ворог обстріляв наші позиції з 120-ти і 82-х мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", недалеко від Новотошківського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, а поблизу Кримського — з 82-х мм мінометів, гранатометів і кулеметів. Біля населеного пункту Хутір Вільний агресор теж застосував великокаліберні кулемети і автоматичні станкові гранатомети.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", за українським захисникам неподалік Гнутового ворог два рази відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм і гранатометів. З великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем агресор двічі обстрілював наші опорні пункти поблизу Павлополя.

"За минулу добу, в результаті обстрілу ворожих, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще один солдат отримав поранення. З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню ... За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських вояків немає", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 20 липня на Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Раніше бойовики віддали неідентифіковане тіло загиблого військового Україні.