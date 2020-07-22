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22 липня 2020, середа, 05:00 11
Lifestyle 2020-07-22T10:00:03+03:00
Українські Новини
Три знаки зодіаку зіткнуться з проблемами сьогодні, — астролог

Три знаки зодіаку зіткнуться з проблемами сьогодні, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Астрологія, Астрологічний прогноз, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Прогноз астролога на сьогодні, Поради астролога
Гороскоп на 22 липня. Фото: pixabay
Гороскоп на 22 липня. Фото: pixabay

Тоді як у вівторок Овнам, Левам і Водоліям було під силу впоратися з будь-якими перешкодами, в середу Раки, Діви й Терези зіткнуться з проблемами у справах. Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку 22 липня, розкажуть Українські Новини.

Рак

Раків чекає важкий день. Представникам цього знаку не вдасться уникнути дрібних негараздів і проблем. Належить працювати з великим об'ємом інформації, багато спілкуватися. Ймовірно, на плечі Раків можуть лягти додаткові обов'язки чи навантаження. У цей період не реагуйте на будь-які провокації надмірно емоційно. Стримуйте свій запал і проявляйте терпимість до недоліків інших.

Діва

День не принесе Дівам бажаного результату у справах. Можливо, через невдалий збіг обставин представники цього знака відчуватимуть легку апатію і меланхолію. У цей день слід звернути пильну увагу на своє здоров'я. Висока ймовірність емоційного стресу. Цей період буде не найкращим часом для фізичних навантажень. У середу намагайтеся більше відпочивати і проводити час з людьми, яким довіряєте.

Терези

День буде неоднозначним, але у Терезів з'явиться шанс зберегти свої позиції і залишатися на плаву. У середу слід мобілізувати свої сили і з усією серйозністю поставитися до роботи. Будь-які проколи у справах можуть коштувати представникам цього знаку дорого. Помилки не вдасться виправити на ходу, з ними доведеться розбиратися ще тривалий час. Увечері на Терезів можуть очікувати приємні сюрпризи. Хорошими новинами порадують близькі.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів, що чекає всіх знаків зодіаку у середу, 22 липня.

Раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

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